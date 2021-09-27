《日入而息》港府發布營商環境報告，華置再減持恒大股份

《今天重點》﹡港府報告：新香港營商環境優勢突出，發展空間無限；陳茂波稱非常關心港

人移民現象，稱報告無關選特首；中聯辦表示香港營商環境報告有力回應國

際投資者關切

﹡華置（００１２７）減持恒大（３３３３）逾２億股，持股少於５％

﹡譚仔國際（０２２１７）錄１９﹒０７億元孖展，超購１２﹒６５倍

﹡前財庫局局長劉怡翔出任平保（０２３１８）旗下壹帳通董事



《即日市況》﹡恒指高收１６點報２４２０８，科指跌５６點報６１０３



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒８％多地限電重挫相關股份，茅台逆市漲



《美元匯價》﹡關注英鎊１﹒３５７０╱１﹒３６００支持



《公司業績》﹡玖龍紙業（０２６９８）全年多賺７０﹒４％至７１億人幣，末期息３３分

人幣

﹡豐盛生活服務（００３３１）全年純利升４２﹒４％至５﹒８７億元，派息

１６﹒１仙

﹡時代集團（０１０２３）全年虧損擴大至１﹒５億元，派特別息１仙



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）出全新交易網關，性能更佳時延率更短

﹡小米（０１８１０）公布全新手機系列小米Ｃｉｖｉ，內地今日接受預訂

﹡傳微創醫療（００８５３）機器人評估香港ＩＰＯ需求，籌最多７８億

﹡北控清潔能源集團（０１２５０）今早短暫停牌，待刊發載有內幕消息公告

﹡杭州當局要求江南布衣（０３３０６）下架不當圖案童裝並徹查事件

﹡阿里巴巴（０９９８８）兩助力共同富裕方案，涉人才培養及鄉村振興；

ＡｌｉｐａｙＨＫ表示８月千元交易量急升１﹒６倍

﹡前財庫局局長劉怡翔出任平保（０２３１８）旗下壹帳通董事

﹡帝國科技（００７７６）附屬電子競技隊於和平精英決賽奪冠，獎金１００

萬元人民幣

﹡華領醫藥（０２５５２）未來將進行多格列艾汀對治療一型糖尿病的研究

﹡匯豐提升為中小企而設業務管理ＡＰＩ平台，增設創新應用程式；匯豐發行

新一批人民幣綠色零售存款證，固定票面年息２﹒４厘

﹡電視廣播（００５１１）曾志偉任節目內容營運總經理，蕭世和任商務營運

總經理

﹡嘉泓物流（０２１３０）夥愛點擊集團及京東國際推出「酒市」平台

﹡濱海投資（０２８８６）附屬獲得東麗湖供熱站項目

﹡中國源暢（００１５５）新上市申請已於本月２３日失效，續停牌

﹡東軟教育（０９６１６）三所大學本學年報到人數升１７﹒４％

﹡漢城控股（０１６６３）主席增持６４﹒２萬股，每股平均作價０﹒１１５

元



《國企紅籌》﹡中國太保（０２６０１）首席投資官鄧斌辭職

﹡中車時代電氣（０３８９８）更改股份簡稱為「時代電氣」

﹡東方電氣（０１０７２）董事會同意聘任徐鵬為公司總裁



《神州民企》﹡花樣年（０１７７７）委任蘇波宇為非執行董事

﹡中升集團（００８８１）再獲管理層及獨董增持２１萬股

﹡天虹紡織（０２６７８）就建議出售中國紗線生產集團訂立諒解備忘錄



《中國要聞》﹡深圳首８月固定資產投資同比下降２﹒４％，跌幅再擴

﹡銀保監表示內險可通過特殊目的公司在香港發行巨災債券

﹡最高法表示加快推進反不正當競爭法司法解釋制定工作

﹡全國８月港口完成貨物吞吐量同比增４﹒９％

﹡習近平電賀朱立倫當選國民黨主席

﹡粵港灣控股表示新票據到期時最低收益率為每年１５％

﹡穆迪表示上半年影子銀行資產佔名義ＧＤＰ比創８年半低

﹡財政部表示８月全國發行地方政府債券８７９７億元人民幣

﹡中國電氣裝備集團成立，與上海簽戰略合作協議

﹡商務部表示今年消費增速前高後低，將採取措施推動消費

﹡人行一連七日千億級別逆回購，今淨投放１０００億元

﹡潤地財務健康且估值見近年低位，可作長線投資

﹡外交部表示孟晚舟回國是中國人民及正義力量的勝利

﹡徐直軍稱受到禁令影響，手機營收銳減逾３００億美元

﹡華夏幸福表示將審議授權招行代表中票持有人加入債委會

﹡傳融創資金吃緊向紹興政府求助，料７－８月銷售急跌

﹡吉利表示商業衛星步入批量化生產，台州工廠首星下線

﹡據報內地將以減少碳排放新政策取代新能源車積分機制

﹡國務院免去李波人民銀行副行長職務

﹡海航二債會後公布重整方案：帶息負債壓降至６００億

﹡內地黃金周後投放今年第四批銅鋁鋅，合計１５萬噸



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報１７３１３點



《其他消息》﹡全運會今晚閉幕，林鄭將與粵澳領導參加會旗交接儀式

﹡終審法院駁回梁國雄立法會搶文件案上訴，需發還重審

﹡男子刀刺何君堯被控企圖謀殺及傷人兩罪判囚９年

﹡陳茂波稱美國以霸權傷害香港，強調本港營商環境優良

﹡曾國衞稱已促請選管會優化選舉安排

﹡羅健熙稱民主黨大會授權中委會處理參選立會甄選機制；最遲１０月中截至

報名參選，提高門檻合理

﹡李思穎公路單車女子個人賽奪金，為港隊全運會添第二金

﹡李家超、聶德權及鄧炳強哀悼殉職水警高級督察

﹡旅發局與韓國娛樂媒體公司簽ＭＯＵ，將安排韓劇綜藝來港取景拍攝

﹡中總表示應投放資源紓解土地房屋和青年向上流動等問題

﹡把握十四五規劃機遇，雷鼎鳴稱首要打通中港邊界

﹡莊太量表示分拆運房局助發展，聚焦房屋料增公私營合作

﹡黃偉綸稱施政報告將就新界北發展有整全論述

﹡立法會選舉投票時間縮短１小時，或設關口票站

﹡港府報告指新香港營商環境優勢突出，發展空間無限

﹡市建局再度延長租金寬減多六個月至明年３月底

﹡港澳受理銀聯卡網上商戶增四倍，今年首８個月網上交易金額倍增

﹡深股通額度全日用３６億元，外資連續兩個交易日淨流入；滬股通額度全日

用２０億元，陸股通淨流入１５億元

﹡Ｍｏｘ顧海退任行政總裁，胡博思接任

﹡摩根資管表示第四季股優於債看法不變，偏向Ａ股多於本地港股

﹡中洲火炭星凱．堤岸料本周上載樓書

﹡中原十大屋苑周末成交跌至８宗，創六周新低

﹡本港６月名義平均工資率升１﹒１％，終止近兩年減慢趨勢

﹡李家超稱區域全面經濟夥伴關係協定生效後將爭取盡早加入

﹡陳茂波稱非常關心港人移民現象，稱報告無關選特首

﹡中聯辦表示香港營商環境報告有力回應國際投資者關切

﹡日出康城ＬＰ１０再推１７９伙，折實入場９５３萬元



《大國博弈》﹡小米（０１８１０）正聘第三方專家評估立陶宛關於審查功能的指控

﹡中國和歐盟將於明日舉行第十一輪高級別戰略對話

﹡國產Ｃ９１９飛機因美出口限制，傳年內難達生產目標

﹡數名中國留學生在英遇襲，華領館強烈譴責暴行



《重拳監管》﹡國務院表示網絡遊戲網絡直播應針對未成年人設時間管理

﹡內地電器生產商公牛集團違反反壟斷法，遭罰近３億元

﹡鍥特電子汽車芯片加價率最高逾４５倍，遭罰５０萬元



《恒大困局》﹡有分析師指匯豐和渣打可能面臨恒大危機的二次衝擊

﹡星展ＣＥＯ表示恒大事件不會構成亞洲銀行業系統性風險

﹡惠譽表示恒大事件對建築公司評級的影響可控

﹡穆迪表示當局將力保金融社會穩定性，惟經濟成本或較大

﹡大華銀行表示中國或因恒大危機放慢收緊監管步伐



《烏鎮峰會》﹡中國互聯網藍皮書：網絡空間法治化建設取得積極進展

﹡科技企業高管表決心響應「共同富裕」，承諾助中小企

﹡馬斯克稱特斯拉將擴大在中國投資，建立數據中心

﹡華為楊曉寧稱維護網絡安全須採取系統化、多維度方法



《能耗雙控》﹡中金表示「冷冬」抵銷「雙限」需求，動力煤將領漲商品

﹡台灣蘋果供應商欣興電子蘇州及昆山工廠因限電停工

﹡全國煤炭交易中心表示煤炭後期價格不具有持續上漲動力

﹡吉林副省長表示加大進口煤採購，最大可能避免限電

﹡東北多地限居民用電，國家電網：電網有崩潰危險

﹡限電累資源股，鋁業股最需要小心？水泥股仲睇好？

﹡缺電危機加劇，多間機構下調中國經濟增長預測

﹡國家電網表示最大可能避免出現拉閘限電情況

﹡傳上海今日起多區停電，官方表示正常計劃停電非限電

﹡廣東倡議節電：辦公室３樓及以下停止使用升降機

﹡廣東電力緊張廣州多區限電，省長：盡快緩解供需矛盾

﹡遼寧遼陽一企業因限電發生煤氣洩漏，２３人中毒送院

﹡黑龍江回應拉閘限電：盡最大努力保障居民生活用電

﹡桃李麵包表示多間全資子公司受限電影響



《新冠肺炎》﹡本港新增３宗輸入確診，全部已接種兩劑疫苗

﹡廣州表示確保廣交會順利舉辦，國外入境集中隔離２１天

﹡澳門再啟動全民檢測，黃金周前確診料損賭收

﹡澳門第二次全民核酸檢測，暫逾４０萬人呈陰性

﹡屯門可藝今成疫情以來本港首間恢復全校全日面授中學

﹡李家超稱內地肯定港防疫工作，對通關態度感正面

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