【無懼債息升？】ＡＴＭ領軍近１６億淨掃貨，反彈還是展升浪？

《經濟通通訊社記者梁凱菱２８日報道》眼見美國國債債息抽升，１０年期債息一度重上１

厘半，創３個月高位，減低科技股的吸引力，隔晚部分大型科網股帶領下挫，投資者或憂慮本港

科技股借機受壓。不過，今日早市卻見ＡＴＭ獲大戶買家追捧，為現貨主板市場上，資金淨主動

買入最多的股份，暫合共錄近１６億元淨掃貨。大家不敢會問，究竟是見底回升還是展升浪呢？



＊騰訊、阿里巴巴大戶買家入市態度積極＊



根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，截至早上１１時１５分，ＡＴＭ為現貨主板市場上，三大

資金淨主動買入股份。當中，依次為騰訊（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴（０

９９８８）。騰訊的資金淨主動買入規模顯著拋離後兩者，達近８億，美團及阿里巴巴只有約４

億元。

參考資金淨主動買入規模佔成交金額比率，騰訊的有２０％，其餘兩股則達１８％，反映淨

掃貨資金均不容看輕，惟再次反映騰訊的大戶買家較進取。

不過，若看股價升幅，阿里巴巴則較強勁，盤中一度反彈逾６％，目前仍有５﹒８５％，報

１５０﹒２元。

細看三股的成交分析，單計標準自動對盤交易，騰訊及阿里巴巴的成交金額組別達２００萬

或以上、５００萬或以上，以及１０００萬或以上的主動買沽比率均一級比一級理想，意味愈大

戶的買家，入市態度更進取。例如騰訊，上述三個成交金額組別的主動買沽比率依次為６１：３

９、７１：２９、１００：０。１００：０意思為，成交金額１０００萬或以上的買家全面掃貨

，沒有沽家質貨。



＊科指近期已跑贏恒指 美債息升暫視為風險＊



美國科技股隔晚明明跑輸大市，難道美國債息對本港科技股影響微？輝立證券董事黃瑋傑今

早在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，科技指數

過去逾一周持續跑贏恒生指數，原因是恒指上周跌穿８月２０日錄得的低位２４５８１﹒６０，

而科指仍穩守於同日錄得的低位５７６９﹒６５之上，科技股帶頭回上並不足為奇。雖然美國債

息上升，傳統上不利增長型股份，但由於本港科技股早前已受累於內地收緊監管政策率先下挫，

估計再大跌的風險不大。不過，他同時提醒，若美國債息繼續上升，拖累科技股大幅調整，本港

科技股的表現亦難免受影響。

事實上，龍頭科技股不乏利好消息。北水過去連續五個交易日均淨買入騰訊，累計增持規模

達４９﹒８８億元，冠絕一眾個股。排第二位的則是美團，規模已比下去，僅２５﹒１１億，屬

騰訊的約一半。至於小米同期錄得淨賣出１１﹒５４億元，現價只微升０﹒６９％，報２１﹒９

元，跑輸ＡＴＭ。阿里巴巴方面，最新表示旗下應用程式陸續接入微信支付的消息屬實，並會繼

續與其他平台合作，此舉固然是順應監管意思。



＊阿里昨已啟示有條件反彈 今有望形成「早晨之星」＊



回應本題所指，究竟是見底還是展升浪？需注意的是，在圖表訊號未見支持股價的升勢，以

及股價未見成功往上突破前，仍難斷言新升浪已經正式展開。

參考阿里巴巴的日線圖，計及過去兩個交易日的陰燭，目前已形成類似「早晨之星」利好轉

向形態；要確認形成的話，收市價必須高於９月２４日的陰燭身軀一半，即１４５﹒５元。「早

晨之星」為陰陽燭分析法之中，威力最強的利好轉向形態。用上類似一詞，皆因９月２４日的陰

燭身軀太短，反映當日沽壓不太沉重。

除陰陽燭形態外，其實ＲＳＩ及ＯＢＶ早前均呈現利好背馳現象。股價於上日再創新低１４

１﹒２元，當日ＲＳＩ報３１﹒３１５，ＯＢＶ則報－２２７２１７２１８，均較８月２３日錄

得的水平低，已啟示昨日的下跌動力不太大，股價具備反彈條件。

圖表訊號方面，雖然ＳＴＣ的％Ｋ有望於短期內升破％Ｄ，但５個主要技術分析指標中，目

前僅ＲＳＩ屬於利好，短期形勢仍向淡。另外。股價需要升破９月８日高位１７３﹒４元，才可

破壞一浪低於一浪的向淡走勢，故現時阿里巴巴仍未轉勢或展升浪，持貨者最後防線宜放於上日

低位１４１﹒２元。

至於騰訊，走勢比阿里巴巴理想。自８月２０日錄得年內新低價後，沒有再錄得更低位。黃

師傅於節目中表示，估計騰訊短期於４４５－４７５元區間上落，企穩４７５元且動力配合的話

，可上望４９５元。

