《盤後部署》科技股帶動恒指上升，惟仍受制十天線阻力

《經濟通通訊社２８日專訊》美國民主黨眾議員早前提出將債務上限與支出綑綁的法案，但

未獲美國參議院通過，隔晚美股個別發展，十年期美債息率突破１﹒５厘，標指及納指下跌，道

指則高收。港股未有跟隨美股下跌，高開逾１００點後，內房股及物管股一度出現報復式反彈，

龍湖（０９６０）、碧桂園（２００７）、中海外（０６８８）等一度升超過６％成最佳表現藍

籌，雖然尾市升幅收窄，但前者仍維持７％以上升幅，後兩者升幅仍接近６％。另外科技股亦見

強勢，其中阿里巴巴（９９８８）升６﹒３％，為恒指貢獻１０８點升幅。恒指午後走勢反覆，

升幅收窄，最終收報２４５００點，升２９１點或升１﹒２０％，未能收復十天移動平均線；主

板成交１４７４﹒７５億元。國指收報８７２０，升１３６點或升１﹒５９％。科指收報６２３

１，升１２７點或升２﹒０９％。



＊恒大風波為後市去向關鍵＊



近來市場焦點落在恒大或最終獲中央出手拯救，危機有望解除，受累多時的內房板塊重新獲

資金追入，但恒大情況依然左右內房股去向。此期間除針對本港地產商的消息外，監管消息不知

不覺間相對減少，未來科技股股價回穩有望撐住大市。雖然地產股未來對恒指升幅貢獻有限，但

地產商頻頻出手回購亦能支撐股價，整體有利後市。

今日恒指曾突破失守多時的十天線，但隨後即遇沽壓而未能站穩其上，故明日仍然值得觀望

大市會否再有資金流入，若能成功突破並收高於十天線，後市升勢可期，上望２０天線約２５３

００點。

板塊方面，近一個月最佳表現板塊仍為資源類別，包括煤炭、新能源及石油類。近期油價屢

創高位，加上回Ａ消息刺激，油股近日升勢較急，日內或有回吐，但短線受油價升幅支撐仍較看

好。（ｈｃ）

