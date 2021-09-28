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28/09/2021 08:30

【國際要聞】南韓軍方指北韓再向東海發射不明飛行物

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據韓聯社報道，南韓聯合參謀本部表示，北韓向東部海域發射
至少一枚不明飛行物；而日本防衛省則指，北韓所發射的飛行物或為彈道導彈。
　　目前正值為期兩日在首爾舉行的韓美聯合國防協商機制會議，討論朝鮮半島安全局勢，會議
關注北韓近期多次試射導彈。
　　北韓本月１５日５日已曾經成功試射兩枚短程彈道導彈，擊中東部海域的目標。美國當時譴
責北韓今年第二次違反聯合國安理會決議，發射彈道導彈。（ｐｓ）

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