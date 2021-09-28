港股反彈４３１點企穩十天線上，ＡＴＭ三巨頭撐市

《經濟通通訊社２８日專訊》自「恒大事件」出現轉機後，大市氣氛轉吹緩和，資金從新流

入港股市場，內房股及科技股明顯有買盤支持，恒指今早高開１１４後繼續高走，各板塊有明顯

炒作，刺激大市一度升４４５點高見２４６５４點。ＡＴＭ三巨頭撐市，阿里（０９９８８）大

漲近６％為恒指貢獻逾百點，而美團（０３６９０）及騰訊（００７００）則分別漲逾２％。

人民銀行貨幣政策委員會召開第三季度例會，因應近期多家大型房企出現債務風險，人行例

會時隔很長一段時間後再次提及房地產，明確指出要維護房地產市場的健康發展，維護住房消費

者的合法權益。內房全線反彈，中海外（００６８８）升７﹒７２％，報１７﹒８６元；潤地（

０１１０９）升６﹒５３％，報３１﹒８元；融創（０１９１８）升１８﹒８３％，報１５﹒４

元；碧桂園（０２００７）升７﹒８１％，報７﹒８７元；萬科（０２２０２）升８﹒９８％，

報２０﹒７５元；恒大（０３３３３）升４﹒７１％，報２﹒６７元，以現價計，該股暫連升２

日，累計升幅１３﹒１４％。雅居樂（０３３８３）升３﹒８６％，報７﹒２６元。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒９９％，報４０﹒７元，以現價計，該股暫連升２

日，累計升幅２﹒５２％。港交所（００３８８）升０﹒５１％，報４７７﹒４元；騰訊（００

７００）升２﹒４１％，報４７５﹒８元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒３９％。

建行（００９３９）升０﹒７４％，報５﹒４５元；友邦（０１２９９）升０﹒６９％，報８７

﹒４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒０４％。美團（０３６９０）升２﹒３３％

，報２５４﹒２元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１０﹒２３％。阿里巴巴（０９９８

８）升５﹒８５％，報１５０﹒２元。



現時，恒生指數報２４６４０，升４３１點或升１﹒７８％，主板成交６５３﹒３２億元。

國企指數報８７８４，升２００點或升２﹒３３％。恒生科技指數報６２４０，升１３６點或升

２﹒２３％。

即月期指新報２４６２７，升４５９點，低水１４點。即月國指期貨報８７９６，升２１９

點，高水１２點。即月科指期貨新報６２４５，升１６９點，高水６點。

上證綜合指數報３６０２，升１９點或升０﹒５５％，成交２９７９﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報１４３８０，升３６點或升０﹒２５％，成交３２７３﹒７２億元人民幣。



恒指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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碧桂園服務（０６０９８） ５７﹒４５元 升９﹒５３％

龍湖（００９６０） ３４﹒５０元 升７﹒９８％

中海外（００６８８） １７﹒８０元 升７﹒３６％

碧桂園（０２００７） ７﹒８２元 升７﹒１２％

潤地（０１１０９） ３１﹒７５元 升６﹒３７％



阿里巴巴（０９９８８） １５０﹒２０元 升５﹒８５％

金沙（０１９２８） １５﹒６２元 升５﹒１１％

安踏（０２０２０） １４５﹒００元 升４﹒２４％

藥明（０２２６９） １２６﹒５０元 升３﹒７７％

招行（０３９６８） ６１﹒２０元 升３﹒６４％

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科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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明源雲（００９０９） ２６﹒００元 升７﹒２２％

阿里巴巴（０９９８８） １５０﹒３０元 升５﹒９２％

網易（０９９９９） １３４﹒９０元 升５﹒５６％

快手（０１０２４） ８５﹒０５元 升４﹒４８％

海爾智家（０６６９０） ２６﹒８０元 升４﹒４８％



嗶哩嗶哩（０９６２６） ５６５﹒５０元 升３﹒８６％

攜程集團（０９９６１） ２３４﹒２０元 升３﹒２６％

金蝶（００２６８） ２５﹒４０元 升３﹒２５％

汽車之家（０２５１８） ８３﹒８５元 升３﹒２０％

京東集團（０９６１８） ３０１﹒４０元 升３﹒０８％

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