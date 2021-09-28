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即市新聞

28/09/2021 09:25

《異動股》科技股普遍高開，阿里巴巴升２％，美團騰訊齊升約１％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價升２﹒４７％，報１４５﹒４元
，該股成交約１１０萬股，涉資１﹒５９億元。
　　科技股普遍高開，騰訊（００７００）升０﹒５２％，報４６７元，以現價計，該股暫連升
２日，累計升幅１﹒４８％。美團（０３６９０）升１﹒４５％，報２５２元，以現價計，該股
暫連升４日，累計升幅９﹒２８％。
　　昨日（２７日）北水掃入科技股。騰訊獲淨買入１９﹒９億元，美團則獲北水吸約１０﹒１
６億元。
　　現時，恒生指數報２４３２３，升１１４點或升０﹒４７％，主板成交２６﹒８６億元。國
企指數報８６１６，升３２點或升０﹒３８％。恒生科技指數報６１５０，升４７點或升０﹒７
７％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　　１４５﹒４０元　　　升２﹒４７％
　　騰訊　　（００７００）　　４６７﹒００元　　　升０﹒５２％
　　快手　　（０１０２４）　　　８１﹒８５元　　　升０﹒５５％
　　小米　　（０１８１０）　　　２１﹒８０元　　　升０﹒２３％
　　美團　　（０３６９０）　　２５２﹒００元　　　升１﹒４５％
　　京東集團（０９６１８）　　２９７﹒８０元　　　升１﹒８５％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　５５１﹒００元　　　升１﹒１９％
　　百度　　（０９８８８）　　１５２﹒２０元　　　跌０﹒６５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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