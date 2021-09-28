《異動股》科技股普遍高開，阿里巴巴升２％，美團騰訊齊升約１％

《經濟通通訊社２８日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價升２﹒４７％，報１４５﹒４元

，該股成交約１１０萬股，涉資１﹒５９億元。

科技股普遍高開，騰訊（００７００）升０﹒５２％，報４６７元，以現價計，該股暫連升

２日，累計升幅１﹒４８％。美團（０３６９０）升１﹒４５％，報２５２元，以現價計，該股

暫連升４日，累計升幅９﹒２８％。

昨日（２７日）北水掃入科技股。騰訊獲淨買入１９﹒９億元，美團則獲北水吸約１０﹒１

６億元。

現時，恒生指數報２４３２３，升１１４點或升０﹒４７％，主板成交２６﹒８６億元。國

企指數報８６１６，升３２點或升０﹒３８％。恒生科技指數報６１５０，升４７點或升０﹒７

７％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） １４５﹒４０元 升２﹒４７％

騰訊 （００７００） ４６７﹒００元 升０﹒５２％

快手 （０１０２４） ８１﹒８５元 升０﹒５５％

小米 （０１８１０） ２１﹒８０元 升０﹒２３％

美團 （０３６９０） ２５２﹒００元 升１﹒４５％

京東集團（０９６１８） ２９７﹒８０元 升１﹒８５％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ５５１﹒００元 升１﹒１９％

百度 （０９８８８） １５２﹒２０元 跌０﹒６５％

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（ｋｓ）

