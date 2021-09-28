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28/09/2021 10:49

【政策解讀】方正證券：經濟增速或放緩，人行強調跨周期調節

　　《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行貨幣政策委員會第三季度例會指出，搞好跨周期政策
設計，統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，支持經濟高質量發展。方正證券首席經濟學家顏色表示
，強調跨周期調節，主要由於從全年宏觀經濟形勢看，下半年面臨的壓力相對較大，同時明年上
半年受到基數效應影響，經濟增長可能會出現增速放緩的現象，因此當前貨幣政策既要考慮今年
經濟運行情況，也要更加考慮和應對明年上半年經濟增速下滑的風險，綜合考慮今明兩年的信貸
工作安排。
　
＊維護房地產市場健康發展不意味著金融政策「急轉彎」＊
　
　　相較於此前例會，三季度例會新增對房地產市場的相關提法。會議指出，維護房地產市場的
健康發展，維護住房消費者的合法權益。顏色認為，房地產市場相關表述主要針對近期個別大型
房地產企業出現的經營風險，在政策層面依然會貫徹「房住不炒」的定位，在房地產金融政策方
面保持定力。維護房地產市場健康發展，並不意味著房地產金融政策出現「急轉彎」。
　　顏色表示，由於大型房企出現經營風險，可能會引發一系列風險，尤其是對商業銀行、個體
債權人風險應當未雨綢繆。比如房企已經售出收款，但沒有交付住房等問題，一定要妥善處理，
確保售出住房能夠按時按質交付，這是防範風險進一步擴大的重要手段。
　　今年８月１９日，人民銀行、銀保監相關部門約談恒大集團高管，並指出恒大作為房地產行
業的頭部企業，必須認真落實中央關於房地產市場平穩健康發展的戰略部署，努力保持經營穩定
，積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定。
　　數據顯示，房地產貸款增速總體平穩。６月末，全國主要金融機構（含外資）房地產貸款餘
額５０﹒８萬億元，同比增長９﹒５％，增速較３月末低１﹒４個百分點。（ｅｗ）

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