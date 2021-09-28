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28/09/2021 17:48

【北水炒Ｄ乜】淨流入６５﹒６億人幣，續買騰訊沽小米

　　《經濟通通訊社２８日專訊》恒指高開１１４點，報２４３２３點。最高升４７０點報
２４６７９點，最低升２４點報２４２３２點。恒指收報２４５００點，升２９１點或１﹒２％

　　按額度計算，北水全日淨流入６５﹒６億元人民幣，增加６７﹒７％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣
出最多的依次是小米集團（０１８１０）、東岳集團（００１８９）、中國神華（０１０８８）

　　主板成交１４７４﹒７５億元減少１％。其中港股通成交３６５﹒１億元，佔總成交
２４﹒８％。

＊制訂「適齡」互聯網服務堵「後窗」＊

　　據《央視》報道，國家統一的未成年人網路遊戲電子身份認證，夯實了與家庭、學校、社會
並列的「網路未成年人保護」的技術基石，將精準地為未成年人提供「適齡」互聯網服務，為孩
子遨遊在網路海洋提供救生圈，為防沉迷打造基礎設施。《綱要》明確提出實施國家統一的未成
年人網路遊戲電子身份認證，是從底層技術、管理源頭上，封堵住未成年人規避限遊令的「後窗
」。
　　騰訊控股升１﹒１２％報４６９﹒８元，北水淨買入１８﹒６億元。美團升１﹒３７％報２
５１﹒８元，北水淨買入１０﹒４億元。中國海洋石油升５﹒７８％報８﹒９７元，北水淨買入
８﹒４億元。小米集團升０﹒６９％報２１﹒９元，北水淨賣出３﹒９億元。東岳集團升３﹒５
１％報１８﹒８６元，北水淨賣出１﹒１億元。中國神華升７﹒４８％報１８﹒１元，北水淨賣
出０﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　１８﹒６３
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　１０﹒４２
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　　８﹒３９
　　華潤置地　　　　（０１１０９）　　　　　　２﹒６５
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　１﹒９０

　　淨沽出最多港股：
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－３﹒８８
　　東岳集團　　　　（００１８９）　　　　　－１﹒１３
　　中國神華　　　　（０１０８８）　　　　　－０﹒７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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