【截收意向】港鐵（６６）東涌配電站地皮暫收２份意向書

《經濟通通訊社２８日專訊》港鐵（０００６６）東涌牽引配電站物業發展項目今日下午２
時截收發展意向書。截至早上１１時，現場所見，暫收２份意向書。
該項目位於東涌文東路及毗鄰東涌北公園，其住宅樓面面積上限約９３﹒９６萬平方呎，預
計可提供１４００至１８００個住宅單位。市場預期每呎樓面地價約６０００元，總值約
５６﹒４億元。（ｓｌ）
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