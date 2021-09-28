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28/09/2021 12:09

【截收意向】港鐵（６６）東涌配電站地皮暫收６份意向書

　　《經濟通通訊社２８日專訊》港鐵（０００６６）東涌牽引配電站物業發展項目今日下午２
時截收發展意向書。截至中午１２時，現場所見，暫收６份意向書，當中包括華懋。
　　該項目位於東涌文東路及毗鄰東涌北公園，其住宅樓面面積上限約９３﹒９６萬平方呎，預
計可提供１４００至１８００個住宅單位。市場預期每呎樓面地價約６０００元，總值約
５６﹒４億元。（ｓｌ）

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