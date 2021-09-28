《新股上市》傳譚仔國際（０２２１７）以招股價範圍下半部分定價

《經濟通通訊社２８日專訊》連鎖食店「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」經營商譚仔國
際（０２２１７）今日截止認購。據路透旗下《ＩＦＲ》報道，譚仔國際計劃以招股價範圍下半
部分定價。
譚仔國際擬發售約３﹒３５億股，每股發售價３﹒３３元至４﹒１７元，集資１１﹒１６億
至１３﹒９７億元，擬１０月７日主板掛牌，國泰君安國際為獨家保薦人。（ｃｗ）
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