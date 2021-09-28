《本港樓市》差估署：８月樓價指數按月跌０﹒１５％，租金６連升

《經濟通通訊社２８日專訊》差估署最新公布數據顯示，８月樓價指數為３９７﹒１，終止

連續７個月升勢，按月回落０﹒１５％，但按年仍升３﹒９５％；與去年１２月指數３７９﹒９

相比，年內累計升幅４﹒５３％。

本港租金亦持續攀升，租金指數連升６個月，最新報１８２﹒２，按月升１﹒５６％，按年

升０﹒５５％。（ｃｗ）

