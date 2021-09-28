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28/09/2021 10:27

《本港樓市》差估署：８月樓價指數按月跌０﹒１５％，租金６連升

　　《經濟通通訊社２８日專訊》差估署最新公布數據顯示，８月樓價指數為３９７﹒１，終止
連續７個月升勢，按月回落０﹒１５％，但按年仍升３﹒９５％；與去年１２月指數３７９﹒９
相比，年內累計升幅４﹒５３％。
　　本港租金亦持續攀升，租金指數連升６個月，最新報１８２﹒２，按月升１﹒５６％，按年
升０﹒５５％。（ｃｗ）

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