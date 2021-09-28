【新冠肺炎】本港增１３宗輸入確診，兩患者潛伏期居尖沙嘴銅鑼灣

《經濟通通訊社２８日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至９月２８日零時零分，本港新
增１３宗新冠肺炎確診個案，全部是輸入個案，包括兩名男子外遊返港後，驗出帶變種病毒。至
今本港個案累計１２２１０宗（包括１２２０９宗確診個案和一宗疑似個案）。過去１４天（９
月１４日至２７日）累計報告５０宗個案，全屬輸入個案。
新增患者涉及９男４女，年齡由８個月至５４歲，當中８人已接種兩劑疫苗，包括５人曾在
香港打了兩劑復必泰疫苗。
＊兩名外遊返港者均帶Ｌ４５２Ｒ變種病毒＊
新增個案１２２０４涉及一名３７歲男病人，居於銅鑼灣重士街８號雋琚。他於９月１０日
在香港進行檢測，結果呈陰性，並於９月１１日乘搭航班ＱＲ８１７離開香港前往意大利。病人
乘搭航班ＱＲ８１８於９月２６日返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽
性，並帶有Ｌ４５２Ｒ變異病毒株，但沒有帶有Ｎ５０１Ｙ及Ｅ４８４Ｋ變異基因。他在銅鑼灣
新寧道１號利園三期２３樓工作，最後上班日期為９月１０日。
個案１２２０８涉及一名３９歲男病人，居於尖沙咀漢口中心Ｃ座。他９月９日在香港進行
檢測，結果呈陰性，並於９月１０日乘搭航班ＥＫ３８５離開香港前往印度。病人於阿拉伯聯合
酋長國短暫逗留後，乘搭航班ＥＫ３８４於９月２６日返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心
抽取的樣本結果呈陽性，並帶有Ｌ４５２Ｒ變異病毒株，但沒有帶有Ｎ５０１Ｙ及Ｅ４８４Ｋ變
異基因。病人９月２６日出現喉嚨痛的病徵，５月７日及５月２８日於香港接種兩劑復必泰疫苗
。他在尖沙咀麼地道２２－２８號中福商業大廈地下９號鋪工作，最後上班日期為９月１０日。
＊澳門確診患者居灣仔＊
餘下１１名患者，分別從非洲肯尼亞、摩洛哥、美國、巴基斯坦、吉爾吉斯及菲律賓抵港。
防護中心亦正調查一宗非本地確診２０１９冠狀病毒病個案。中心接獲澳門衞生當局通報，
一名３７歲女病人９月１９日乘搭巴士經港珠澳大橋離開香港前往澳門，９月２６日在澳門抽取
的樣本測試結果呈陽性。病人沒有出現病徵，３月１１日及４月８日於香港接種兩劑科興疫苗。
她今年４月９日至７月１０日期間，曾到訪阿聯酋、埃及、克羅地亞及黑山。中心正繼續與澳門
？生當局跟進個案，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。她居於皇后大道東２５８號尚
翹峰第三座，為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住的地點會納入強制檢測公告。
＊卡塔爾航空多哈禁飛香港兩周＊
此外，由於卡塔爾航空營運於９月２６日由卡塔爾多哈飛抵香港的航班（ＱＲ８１８）有四
名乘客經抵港檢測而確診２０１９冠狀病毒病，衞生署遂按例禁止卡塔爾航空營運的客機在９月
２８日至１０月１１日期間從多哈著陸香港。（ｃｌ）
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