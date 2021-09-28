【夜期時段】即月期指最新報２４４７０點，跌５點，低水３０點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４４８９點，升１４點，低水

１１點，最新報２４４７０點，跌５點，低水３０點，合約成交３０４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８７１２點，無升跌，低水８點，最新報８７０８點，跌４

點，低水１２點，合約成交４０６張。

