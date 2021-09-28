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28/09/2021 12:46

【理財通】金管局：跨境理財通接獲約２０宗來自不同銀行申請

　　《經濟通通訊社２８日專訊》金管局副總裁兼香港銀行學會理事會副主席阮國恒表示，在跨
境理財通方面，至今金管局接獲約２０宗來自不同銀行的申請，當中１８宗為提供北向通與南向
通業務，另外２宗現時只提供南向通業務，而從接獲的申請所見，銀行將提供大約１００種不同
類型的投資基金及逾２００種不同類型的債券。
　　他指出，金管局正在審視銀行上述的申請，而銀行對他們的查詢亦有迅速回應，現時維持跨
境理財通於１０月或１１月正式開通的目標不變。他又認為，現時銀行業的整體資產質素保持健
康，在過去６個月經濟亦錄得不錯的恢復，儘管部分打擊較大的行業如運輸及酒店業等的恢復時
間較落後，但這些行業僅佔銀行業整體貸款約３％，在信用狀況方面的影響暫未顯現，但未來亦
會持續關注這些行業。
　　金管局早前將「預先批核還息不還本」計劃再延長６個月，他表示，自計劃開始至今，參與
計劃的企業數目已經大幅減少，佔合資格企業總數已下降至目前的２﹒７％，在未來數月將會與
銀行業及當中所牽涉的行業緊密合作，又指該計劃對部分行業仍然重要，不認為一次性的退出措
施為合理安排。
　　他表示，在信用風險方面，金管局與銀行過去數年一直有留意進行高槓桿借貸的行業，並指
現時銀行業對這些行業的敞口並不高，認為有關的風險可控，但會督促業界保持警惕。（ｂｎ）

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