【選舉改革】民協下月中決定會否參選，楊彧：不參選不代表無價值

《經濟通通訊社２８日專訊》民協執委會上星期開會，討論參選年底立法會選舉的利弊，暫

時未有結論，下月１４日將召開特別會員大會，決定是否參選。民協署任主席楊彧在電台節目表

示，不少民主派支持者認為不應再參選，否則作為議會的極少數民主派，只會淪為花瓶或橡皮圖

章，質疑是否發揮到真正作用；但亦有人認為，進入議會後，起碼有發聲機會，能提出政策倡議

。

楊彧表示，民協內部暫時未有人提出清晰的參選意向，只得前主席、現任黃大仙區議員廖成

利在公眾場合指，如果無人參選，他願意出選。他表示，民協目前有３名區議員被裁定宣誓有效

，相信他們基本上可以通過資格審查；至於其他不曾宣誓，或者已辭任區議員職務的成員，就無

人知道是否符合參選資格。

對於有意見認為政黨不參選就無價值，楊彧稱，民協曾經討論這個問題，他個人不同意說法

，指本港政黨所剩無幾，很多組織已解散，認為不一定要在立法會內發聲，指公民社會都有很多

空間為街坊做事。他又說，民協已經約８至９年無立法會議員代表，而近幾年都仍然生存到，在

某程度上做到想做的事，因此情況繼續下去，都不會對民協造成打擊。（ｈｙ）

