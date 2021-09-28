《小傳日記》魚缸企穩二萬四，今日內房、石油、電力升得燦爛！

《小傳日記》魚缸今日趁無壞消息，今日就反彈下幾百點畀一眾缸友。今日主要由一眾跌到

殘廢的板塊撐翻住個市，好似科技股、內房股、金融股同石油股等等，帶動魚缸一度最多升

４７１點高見２４６７９點，一度升穿條十天線（２４５８８點）。最終魚缸收報２４５００點

，升２９１點或升１巴仙，主板成交１４７４﹒７５億銀。國企指數報８７２０點，升１３６點

或升近２巴仙。恒生科技指數報６２３１點，升１２７點或升２﹒０９巴仙。

Ａ股個別走，上證綜合指數報３６０２點，升１９點或升近１巴仙，成交５０００﹒８２億

銀人民幣。深證成份指數報１４３１３點，跌３０點或跌唔夠１巴仙，成交５４３６﹒８４億銀

人民幣。

內房物管股今日反彈得好燦爛。融創（０１９１８）澄清從未向政府提交「救助」報告升

１５巴仙，報１４﹒８８銀；碧桂園（０２００７）升６巴仙，報７﹒７３銀；龍湖

（００９６０）升７巴仙，報３４﹒２銀；中海物業（０２６６９）升１４巴仙，報６﹒３７銀

；融創服務（０１５１６）升１３巴仙，報１５﹒４６銀。

油價連續五日走高，石油相關股造好。中海油（００８８３）話想回Ａ上市，全日升６巴仙

，報９銀；中石油（００８５７）升２巴仙，報３﹒９３銀；中石化（００３８６）升２巴仙，

報３﹒９３銀；中海油服（０２８８３）升１１巴仙，報７﹒７７銀。

電力股繼續炒高，神州多地繼續限電，但資金繼續炒動能。潤電（００８３６）升６﹒７巴

仙，報２３﹒９銀；龍源電力（００９１６）升５巴仙，報１９﹒２８銀；中廣核能

（０１８１１）升７巴仙，報７﹒３２銀；大唐新能源（０１７９８）升５巴仙，報３﹒２４銀

；中國電力（０２３８０）升７巴仙，報４﹒４１銀。

雖然有魚毛要跟紅頂白，但估計電力股短期已到炒作尾聲，大家有貨就好減甚至沽出落袋。

我就會重新買翻些少騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）！見

近期三者走勢都非常企硬，甚至開始有突頭勢頭，博短線呢三大股份撐市，估計內房、內銀反彈

過後繼續弱！



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