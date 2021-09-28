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即市新聞

28/09/2021 16:32

《小傳日記》魚缸企穩二萬四，今日內房、石油、電力升得燦爛！

　　《小傳日記》魚缸今日趁無壞消息，今日就反彈下幾百點畀一眾缸友。今日主要由一眾跌到
殘廢的板塊撐翻住個市，好似科技股、內房股、金融股同石油股等等，帶動魚缸一度最多升
４７１點高見２４６７９點，一度升穿條十天線（２４５８８點）。最終魚缸收報２４５００點
，升２９１點或升１巴仙，主板成交１４７４﹒７５億銀。國企指數報８７２０點，升１３６點
或升近２巴仙。恒生科技指數報６２３１點，升１２７點或升２﹒０９巴仙。
　　Ａ股個別走，上證綜合指數報３６０２點，升１９點或升近１巴仙，成交５０００﹒８２億
銀人民幣。深證成份指數報１４３１３點，跌３０點或跌唔夠１巴仙，成交５４３６﹒８４億銀
人民幣。
　　內房物管股今日反彈得好燦爛。融創（０１９１８）澄清從未向政府提交「救助」報告升
１５巴仙，報１４﹒８８銀；碧桂園（０２００７）升６巴仙，報７﹒７３銀；龍湖
（００９６０）升７巴仙，報３４﹒２銀；中海物業（０２６６９）升１４巴仙，報６﹒３７銀
；融創服務（０１５１６）升１３巴仙，報１５﹒４６銀。
　　油價連續五日走高，石油相關股造好。中海油（００８８３）話想回Ａ上市，全日升６巴仙
，報９銀；中石油（００８５７）升２巴仙，報３﹒９３銀；中石化（００３８６）升２巴仙，
報３﹒９３銀；中海油服（０２８８３）升１１巴仙，報７﹒７７銀。
　　電力股繼續炒高，神州多地繼續限電，但資金繼續炒動能。潤電（００８３６）升６﹒７巴
仙，報２３﹒９銀；龍源電力（００９１６）升５巴仙，報１９﹒２８銀；中廣核能
（０１８１１）升７巴仙，報７﹒３２銀；大唐新能源（０１７９８）升５巴仙，報３﹒２４銀
；中國電力（０２３８０）升７巴仙，報４﹒４１銀。
　　雖然有魚毛要跟紅頂白，但估計電力股短期已到炒作尾聲，大家有貨就好減甚至沽出落袋。
我就會重新買翻些少騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）！見
近期三者走勢都非常企硬，甚至開始有突頭勢頭，博短線呢三大股份撐市，估計內房、內銀反彈
過後繼續弱！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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