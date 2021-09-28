《鍾之日記》人行呵護地產股，阿里騰訊破冰揚

《鍾之日記》９月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



港股期指結算前夕，在內地股市帶動下，港股今日造好，一度飆逾四百點。恒指高開１１４

點，報２４３２３，升幅曾收窄至２４點，低見２４２３２。其後在阿里巴巴（０９９８８）為

首科技股帶動下，加上Ａ股反覆走強，帶領恒指午後港股突破上午高位，曾飆４６１點，見

２４６６９點全日高。收市升幅收窄，恒生指數收報２４５００，升２９１點或升１﹒２％，主

板成交１４７４﹒７５億元。

阿里、騰訊（００７００）被指破冰，騰訊升１﹒１％，阿里巴巴從香港上市以來低位反彈

，升６﹒３％。阿里巴巴確認，旗下應用餓了麼等陸續接入微信支付，並稱會繼續與其他平台一

起相向而行。早前報道指阿里旗下餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等應用均已接入微信支

付，淘特、閒魚、盒馬等Ａｐｐ也已申請接入微信支付。



＊Ａ場成交險守萬億元關＊



全國多地限電嚴重拖累工業生產，滬深股市兩連跌後今早再低開，惟能源板塊爆發，加上金

融、地產股走高，滬綜指早段倒升並維持至全日收升０﹒５４％報３６０２﹒２２點，站上三千

六，深成指軟０﹒２１％，創業板指跌０﹒６２％。

人行繼續開展１４天期１０００億元人民幣逆回購操作，為連續８個交易日的千億逆回購，

公開市場今日淨投放規模１０００億元人民幣。

兩市連續第４８個交易日突破一萬億元，續刷最長歷史記錄，不過今日成交額１０４３８億

元人民幣，險守萬億關口，亦是近來成交低位，按日大減２３﹒６％。



＊人行罕見表態維護樓市，融創飆１４﹒８％澄清未向政府求助＊



人民銀行貨幣政策委員會召開２０２１年第三季度例會，相較二季度例會，本次例會新增

「維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益」的表述。不過，中金公司指出，人

行的表述並不意味房地產信貸的大幅寬鬆。重點或將放在監管、整治封閉資金管理被挪用等亂象

，同時對限制較嚴地區的按揭發放依法依規進行適度調整。

內房股全線彈升，市場傳出融創中國（０１９１８）紹興子公司向政府發出求助信，懇請政

府提供專項政策支持。不過融創否認紹興分部向政府求助，並已在公開市場回購部分於２０２４

年２月到期的優先票據，回購本金為３３６０萬美元，今日勁飆１４﹒８％；融創服務

（０１５１６）升１２﹒７％；碧服（０６０９８）抽升７﹒２％，為表現最佳藍籌；碧桂園

（０２００７）大升５﹒９％；富力（０２７７７）彈高４﹒２％；龍湖（００９６０）急揚

７％；旭輝永升（０１９９５）急升７﹒２％；潤地（０１１０９）揚３﹒３％；奧園

（０３８８３）向主席和恒地（０００１２）聯席主席李家傑，奧園揚４﹒５％。

而恒大（０３３３３）升４﹒７％，據報道深圳市政府正在調查恒大集團的的財富管理分支

，這是地方政府首次表示對恒大資金危機進行調查。另外，據《彭博》引述知情人士透露，香港

金管局要求銀行上報對中國恒大包括貸款和衍生品在內的敞口，因擔心會對本地的金融體系帶來

潛在系統性風險。



＊環球能源供應緊張，油股、煤股升不停＊



燃油供應吃緊，油價續攀升。布倫特原油在亞洲早盤交易中攀漲０﹒９％至每桶８０﹒２４

美元，是自２０１８年以來首次突破８０美元。多家大行看好油價行情，其中，高盛預期油價升

勢持續，對今年底布蘭特原油價格的預測，由每桶８０美元上調至９０美元。

石油股延續升勢，中海油（００８８３）今日再漲５﹒８％報８﹒９７元，連升４日。中石

油（００８５７）升２﹒１％，中石化（００３８６）升１﹒８％，中海油服（０２８８３）飆

１１﹒５％。

另外，內地轉入秋季，東北三省卻因電力供應嚴重不足，加上煤炭供應緊張，推動動力煤主

力合約價全日飆７﹒９％，報１３２８﹒８元人民幣，盤中曾破歷史高位。內地多地電力供應告

急，部分地方被迫在用電高峰時段拉閘限電，影響範圍從工業擴大到居民用電。內媒報道未來一

段時間用電緊張的局面將延續。

煤炭股繼續強勢，其中，兗煤（０１１７１）升勢最可觀，全日飆１５﹒５％報１６﹒０８

元，連升２日累計漲幅達２０％。中煤（０１８９８）抽升近８％，神華（０１０８８）升

７﹒５％，蒙焦煤企（００９７５）升６﹒４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

