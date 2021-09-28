【政策風向】人行：穩健貨幣政策靈活精準，維護地產市場健康發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》人行貨幣政策委員會２４日召開第三季度

例會，會議提出，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，保持流動性合理充裕，增強信貸總量

增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率

基本穩定；因近期多家大型房企出現債務風險，會議明確提出，要維護房地產市場的健康發展，

維護住房消費者的合法權益。在人行貨幣政策委員會季度例會的新聞稿中，「房地產」一詞是很

長一段時間以來再次被提及。



＊金融對民企支持與民營對社會貢獻相適應＊



人行稱，當前全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨嚴峻複雜，國內經濟恢復仍然不穩固、

不均衡，要集中精力辦好自己的事，搞好跨周期政策設計，統籌做好今明兩年宏觀政策銜接。堅

持把服務實體經濟放到更加突出的位置，維護經濟大局總體平穩，增強經濟發展韌性。

健全市場化利率形成和傳導機制，完善央行政策利率體系，優化存款利率監管，繼續釋放貸

款市場報價利率改革潛力，推動實際貸款利率進一步降低。

此外，要支持銀行補充資本，提高服務實體經濟和防範金融風險的能力。進一步發揮好再貸

款、再貼現和直達實體經濟貨幣政策工具等措施的牽引帶動作用，用好新增３０００億元人民幣

支小再貸款額度，支持增加小微企業和個體工商戶貸款，落實好普惠小微企業貸款延期還本付息

政策和信用貸款支持計劃延期工作，綜合施策支持區域協調發展。引導金融機構增加製造業中長

期貸款，努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟社會發展的貢獻相適應，有序推動碳

減排支持工具落地生效，以促進實現碳達峰、碳中和為目標完善綠色金融體系。

還要深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理

念，加強預期管理，把握好內部均衡和外部均衡的平衡，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基

本穩定。

