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28/09/2021 09:56

【能耗雙控】安徽省發改委：電煤及電力保供形式極其嚴峻

　　《經濟通通訊社２８日專訊》安徽省發改委發布消息指，由於煤炭供應能力不足疊加電煤價
格居高不下，以及省外電力支援能力下降等不利因素影響，電煤及電力保供形勢極其嚴峻。
　　發改委表示，進入秋季後，安徽省最大用電負荷保持在３０００－３５００萬千瓦左右。根
據電力供需形勢，安徽省從９月２２日開始出現電力缺口，預計國慶期間仍有缺口。（ｄｗ）

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