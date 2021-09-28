【人行操作】人行續千億１４天逆回購操作，今淨投放１０００億元

《經濟通通訊社２８日專訊》為維護季末流動性平穩，人行公開市場今日開展１４天期

１０００億元（人民幣．下同）逆回購操作，為連續８個交易日的千億級別逆回購，中標利率維

持２﹒３５％不變。今日無逆回購到期，單日淨投放規模１０００億元。

因國慶假期，本周僅有４個工作日，本周五（１０月１日）５００億元逆回購到期，資金交

收將延至１０月８日，故本周逆回購實際有到期的僅有周三和周四兩天，各６００億元。

（ｃａ）

