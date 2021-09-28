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28/09/2021 13:58

【能耗雙控】安徽料電力缺口至少持續至１０月中，強調底線保民生

　　《經濟通通訊社２８日專訊》自「能耗雙控」實施以來，中國十多個省實施限電措施，工業
生產陷入停頓，東北三省甚至連民生用電都受嚴重影響。據《合肥日報》報道，安徽省於上周開
始出現電力缺口，並預計直至１０月中旬供電缺口將持續存在，並進一步擴大，全省已啟動有序
用電方案。
　　報道指，為保障全省電力安全穩定供應，安徽要求各市以保民生、保重點為底線，優先安排
高耗能、高排放企業避峰讓電，盡量減少對經濟社會發展的影響，主動關停景觀照明和亮化工程
，倡導全社會科學用電、合理用電、節約用電，黨政機關帶頭節約用電。
　　報道引述安徽省能源局相關人士表示，將組織電網企業密切跟蹤天氣變化，準確研判負荷、
可用發電能力、供需缺口，積極爭取省外電力支援，同時加強對發電企業協調督導，及時發起電
煤和供需預警，在實施有序用電過程中堅持「保民生、保重點、保重要用戶」，盡最大可能把影
響降到最低。
　　而在浙江省，當地發改委昨日（２７日）下發通知，要求必須遏制不合理用電需求，切實保
障民生、學校、醫院、養老院等重要用戶的民生用電、重點單位、重點企業生活生產用電，並於
今日起啟動Ｂ級有序用電方案。（ｅｙ）

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