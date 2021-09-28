【能耗雙控】河北鋼鐵集團宣鋼公司高爐全部停產，配合冬奧召開

《經濟通通訊社２８日專訊》為配合北京冬奧會順利進行，河北鋼鐵集團宣鋼公司高爐已陸

續全部停產，預計此次停產周期較長，是否復產待定。此前河鋼宣鋼建材月產量約為３５－４０

萬噸。河鋼宣鋼部分產能已向樂亭轉移，後續或發展電爐鋼以及其他鋼鐵附屬產業。

冬奧會在即，京津冀地區鋼廠或將面臨嚴格減停產要求，涉及範圍約為冬奧會場近１０００

公里範圍內工業企業。（ｄｗ）

