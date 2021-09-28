  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/09/2021 14:20

【能耗雙控】河北鋼鐵集團宣鋼公司高爐全部停產，配合冬奧召開

　　《經濟通通訊社２８日專訊》為配合北京冬奧會順利進行，河北鋼鐵集團宣鋼公司高爐已陸
續全部停產，預計此次停產周期較長，是否復產待定。此前河鋼宣鋼建材月產量約為３５－４０
萬噸。河鋼宣鋼部分產能已向樂亭轉移，後續或發展電爐鋼以及其他鋼鐵附屬產業。
　　冬奧會在即，京津冀地區鋼廠或將面臨嚴格減停產要求，涉及範圍約為冬奧會場近１０００
公里範圍內工業企業。（ｄｗ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話28/09/2021
奧園獲恒地李家傑入股　股價飆逾半成
財經熱話28/09/2021
【無懼債息升？】ATM領軍近16億淨掃貨　反彈還是展升浪？
專訪28/09/2021
【專訪】陶冬：普京回敬制裁發威，天然氣暴漲必推升歐洲通脹（有片）
財經熱話28/09/2021
《內房翻身?》融創回購優先票據 一度升逾兩成
開市Good Morning28/09/2021
黃瑋傑料油價第四季仍具備上升條件　中海油值博率較高
香港要聞27/09/2021
【施政前瞻】莊太量：分拆運房局助發展　聚焦房屋料增公私營合作
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金