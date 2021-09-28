  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/09/2021 09:39

【聚焦數據】８月規模以上工業利潤同比增１０﹒１％，９個月最低

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家統計局公布，８月份，規模以上工業企業實現利潤總額
６８０２﹒８億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒１％，增速為去年１１月以來的９個月最
低。
　　１－８月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額５６０５１﹒４億元，同比增長
４９﹒５％，比２０１９年１　８月份增長４２﹒９％，兩年平均增長１９﹒５％。
　　１　８月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額１７７４８﹒５億元，同比
增長８６﹒９％；股份制企業實現利潤總額３９７９２﹒４億元，增長５４﹒９％；外商及港澳
台商投資企業實現利潤總額１５１３９﹒３億元，增長３７﹒５％；私營企業實現利潤總額
１６４２９﹒６億元，增長３４﹒４％。
　　１　８月份，採礦業實現利潤總額５９１３﹒０億元，同比增長１﹒５１倍；製造業實現利
潤總額４６８３９﹒５億元，增長４８﹒２％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總
額３２９８﹒９億元，下降６﹒５％。在４１個工業大類行業中，３７個行業利潤總額同比增長
，１個行業扭虧為盈，１個行業持平，２個行業下降。
　　１　８月份，規模以上工業企業實現營業收入８０﹒００萬億元，同比增長２３﹒９％；發
生營業成本６６﹒９５萬億元，增長２３％；營業收入利潤率為７﹒０１％，同比提高１﹒２個
百分點。（ｃａ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning28/09/2021
黃瑋傑料油價第四季仍具備上升條件　中海油值博率較高
香港要聞27/09/2021
【施政前瞻】莊太量：分拆運房局助發展　聚焦房屋料增公私營合作
中國故事27/09/2021
《神州經脈》拉閘限電地域續擴　中加關係積重難返　滬指失三千六
財經熱話27/09/2021
美債息升兼南向債券通反應佳　本地銀行股穩升
專訪27/09/2021
【專訪】把握十四五機遇　雷鼎鳴：港宜發展科技融入大灣區（有片）
財經熱話27/09/2021
【能耗雙控】限電累資源股　鋁業股最需要小心？水泥股仲睇好？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金