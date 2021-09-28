【聚焦數據】８月規模以上工業利潤同比增１０﹒１％，９個月最低

《經濟通通訊社２８日專訊》國家統計局公布，８月份，規模以上工業企業實現利潤總額

６８０２﹒８億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒１％，增速為去年１１月以來的９個月最

低。

１－８月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額５６０５１﹒４億元，同比增長

４９﹒５％，比２０１９年１ ８月份增長４２﹒９％，兩年平均增長１９﹒５％。

１ ８月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額１７７４８﹒５億元，同比

增長８６﹒９％；股份制企業實現利潤總額３９７９２﹒４億元，增長５４﹒９％；外商及港澳

台商投資企業實現利潤總額１５１３９﹒３億元，增長３７﹒５％；私營企業實現利潤總額

１６４２９﹒６億元，增長３４﹒４％。

１ ８月份，採礦業實現利潤總額５９１３﹒０億元，同比增長１﹒５１倍；製造業實現利

潤總額４６８３９﹒５億元，增長４８﹒２％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總

額３２９８﹒９億元，下降６﹒５％。在４１個工業大類行業中，３７個行業利潤總額同比增長

，１個行業扭虧為盈，１個行業持平，２個行業下降。

１ ８月份，規模以上工業企業實現營業收入８０﹒００萬億元，同比增長２３﹒９％；發

生營業成本６６﹒９５萬億元，增長２３％；營業收入利潤率為７﹒０１％，同比提高１﹒２個

百分點。（ｃａ）

