【數據解讀】統計局：工業企業利潤穩定增長，企業經營狀況續改善

《經濟通通訊社２８日專訊》國家統計局公布，８月份，全國規模以上工業企業利潤同比增
長１０﹒１％，比２０１９年同期增長３１﹒１％，兩年平均增長１４﹒５％。
工業司高級統計師朱虹解讀指，２０２１年８月份，工業生產穩中有進，企業經營狀況繼續
改善，利潤保持穩定增長態勢。盡管受到散發疫情和汛情沖擊及同期基數較高影響，８月份規模
以上工業企業利潤仍然保持穩定增長，企業經營狀況繼續向好。
需要關注的是，局部地區仍有散發疫情，大宗商品價格總體高位運行、國際物流成本較高、
芯片短缺等問題仍在推高企業成本，企業利潤持續穩定恢復面臨較多挑戰。
＊高技術製造業利潤持續較快增長＊
８月份，高技術製造業利潤同比增長１７﹒５％，高於規模以上工業平均水平７﹒４個百分
點，延續良好發展勢頭。其中，受新冠疫苗需求持續旺盛帶動，醫藥製造業利潤增長
７０﹒５％，繼續保持高速增長；航空航天器、信息化學品製造業利潤分別增長１﹒７７倍、
８６﹒８％，增速均較上月明顯加快。
８月份，採礦業、原材料製造業利潤同比分別增長１﹒８４倍、３９﹒６％，均明顯高於規
模以上工業平均水平；兩年平均分別增長５８﹒１％、３６﹒０％，增速較上月分別加快
２４和４﹒４個百分點。其中，受大宗商品價格總體高位運行推動，煤炭行業利潤同比增長
２﹒４１倍，增速較上月加快３０﹒０個百分點。
＊消費品製造業利潤穩定恢復，企業虧損面持續縮小＊
另外，消費品製造業利潤穩定恢復。８月份，消費品製造業利潤同比增長１４﹒４％，高於
規模以上工業平均水平４﹒３個百分點；對規模以上工業利潤增長的貢獻率為２９﹒５％，比上
月提高４﹒８個百分點，對工業企業效益恢復的支撐作用有所增強。
８月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的費用為８﹒２９元人民幣，同比減少
０﹒３１元人民幣，延續了年初以來持續同比下降的趨勢，助推企業利潤保持穩定增長、虧損面
持續縮小。８月末，規模以上工業企業虧損面為２０﹒８％，同比環比均縮小０﹒６個百分點。
８月末，規模以上工業企業應收賬款平均回收期、產成品存貨周轉天數分別為５１﹒６天、
１７﹒６天，同比分別減少４﹒４天、１﹒８天。資產負債率繼續保持下降趨勢，企業資產負債
率為５６﹒４％，同比下降０﹒４個百分點。（ｃａ）
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