  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/09/2021 09:47

【數據解讀】統計局：工業企業利潤穩定增長，企業經營狀況續改善

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家統計局公布，８月份，全國規模以上工業企業利潤同比增
長１０﹒１％，比２０１９年同期增長３１﹒１％，兩年平均增長１４﹒５％。
　　工業司高級統計師朱虹解讀指，２０２１年８月份，工業生產穩中有進，企業經營狀況繼續
改善，利潤保持穩定增長態勢。盡管受到散發疫情和汛情沖擊及同期基數較高影響，８月份規模
以上工業企業利潤仍然保持穩定增長，企業經營狀況繼續向好。
　　需要關注的是，局部地區仍有散發疫情，大宗商品價格總體高位運行、國際物流成本較高、
芯片短缺等問題仍在推高企業成本，企業利潤持續穩定恢復面臨較多挑戰。

＊高技術製造業利潤持續較快增長＊

　　８月份，高技術製造業利潤同比增長１７﹒５％，高於規模以上工業平均水平７﹒４個百分
點，延續良好發展勢頭。其中，受新冠疫苗需求持續旺盛帶動，醫藥製造業利潤增長
７０﹒５％，繼續保持高速增長；航空航天器、信息化學品製造業利潤分別增長１﹒７７倍、
８６﹒８％，增速均較上月明顯加快。
　　８月份，採礦業、原材料製造業利潤同比分別增長１﹒８４倍、３９﹒６％，均明顯高於規
模以上工業平均水平；兩年平均分別增長５８﹒１％、３６﹒０％，增速較上月分別加快
２４和４﹒４個百分點。其中，受大宗商品價格總體高位運行推動，煤炭行業利潤同比增長
２﹒４１倍，增速較上月加快３０﹒０個百分點。

＊消費品製造業利潤穩定恢復，企業虧損面持續縮小＊

　　另外，消費品製造業利潤穩定恢復。８月份，消費品製造業利潤同比增長１４﹒４％，高於
規模以上工業平均水平４﹒３個百分點；對規模以上工業利潤增長的貢獻率為２９﹒５％，比上
月提高４﹒８個百分點，對工業企業效益恢復的支撐作用有所增強。
　　８月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的費用為８﹒２９元人民幣，同比減少
０﹒３１元人民幣，延續了年初以來持續同比下降的趨勢，助推企業利潤保持穩定增長、虧損面
持續縮小。８月末，規模以上工業企業虧損面為２０﹒８％，同比環比均縮小０﹒６個百分點。
　　８月末，規模以上工業企業應收賬款平均回收期、產成品存貨周轉天數分別為５１﹒６天、
１７﹒６天，同比分別減少４﹒４天、１﹒８天。資產負債率繼續保持下降趨勢，企業資產負債
率為５６﹒４％，同比下降０﹒４個百分點。（ｃａ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning28/09/2021
黃瑋傑料油價第四季仍具備上升條件　中海油值博率較高
香港要聞27/09/2021
【施政前瞻】莊太量：分拆運房局助發展　聚焦房屋料增公私營合作
中國故事27/09/2021
《神州經脈》拉閘限電地域續擴　中加關係積重難返　滬指失三千六
財經熱話27/09/2021
美債息升兼南向債券通反應佳　本地銀行股穩升
專訪27/09/2021
【專訪】把握十四五機遇　雷鼎鳴：港宜發展科技融入大灣區（有片）
財經熱話27/09/2021
【能耗雙控】限電累資源股　鋁業股最需要小心？水泥股仲睇好？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金