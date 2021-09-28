【數據解讀】統計局：工業企業利潤穩定增長，企業經營狀況續改善

《經濟通通訊社２８日專訊》國家統計局公布，８月份，全國規模以上工業企業利潤同比增

長１０﹒１％，比２０１９年同期增長３１﹒１％，兩年平均增長１４﹒５％。

工業司高級統計師朱虹解讀指，２０２１年８月份，工業生產穩中有進，企業經營狀況繼續

改善，利潤保持穩定增長態勢。盡管受到散發疫情和汛情沖擊及同期基數較高影響，８月份規模

以上工業企業利潤仍然保持穩定增長，企業經營狀況繼續向好。

需要關注的是，局部地區仍有散發疫情，大宗商品價格總體高位運行、國際物流成本較高、

芯片短缺等問題仍在推高企業成本，企業利潤持續穩定恢復面臨較多挑戰。



＊高技術製造業利潤持續較快增長＊



８月份，高技術製造業利潤同比增長１７﹒５％，高於規模以上工業平均水平７﹒４個百分

點，延續良好發展勢頭。其中，受新冠疫苗需求持續旺盛帶動，醫藥製造業利潤增長

７０﹒５％，繼續保持高速增長；航空航天器、信息化學品製造業利潤分別增長１﹒７７倍、

８６﹒８％，增速均較上月明顯加快。

８月份，採礦業、原材料製造業利潤同比分別增長１﹒８４倍、３９﹒６％，均明顯高於規

模以上工業平均水平；兩年平均分別增長５８﹒１％、３６﹒０％，增速較上月分別加快

２４和４﹒４個百分點。其中，受大宗商品價格總體高位運行推動，煤炭行業利潤同比增長

２﹒４１倍，增速較上月加快３０﹒０個百分點。



＊消費品製造業利潤穩定恢復，企業虧損面持續縮小＊



另外，消費品製造業利潤穩定恢復。８月份，消費品製造業利潤同比增長１４﹒４％，高於

規模以上工業平均水平４﹒３個百分點；對規模以上工業利潤增長的貢獻率為２９﹒５％，比上

月提高４﹒８個百分點，對工業企業效益恢復的支撐作用有所增強。

８月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的費用為８﹒２９元人民幣，同比減少

０﹒３１元人民幣，延續了年初以來持續同比下降的趨勢，助推企業利潤保持穩定增長、虧損面

持續縮小。８月末，規模以上工業企業虧損面為２０﹒８％，同比環比均縮小０﹒６個百分點。

８月末，規模以上工業企業應收賬款平均回收期、產成品存貨周轉天數分別為５１﹒６天、

１７﹒６天，同比分別減少４﹒４天、１﹒８天。資產負債率繼續保持下降趨勢，企業資產負債

率為５６﹒４％，同比下降０﹒４個百分點。（ｃａ）

