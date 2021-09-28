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28/09/2021 14:43

【能耗雙控】南方電網：推進廣東電網目標網架和抽水蓄能電站建設

　　《經濟通通訊社２８日專訊》南方電網公司在２２日召開保障電力供應專題會議後，２７日
再度召開會議，研究分析今冬明春電力供應、電網安全形勢以及中長期電網運行方式。
　　會議要求，協調發電企業做好蓄水存煤儲氣工作，「一省一策」制定南方五省區應急預案，
積極主動應對今冬明春電力供應緊張局面。加快推進廣東電網目標網架和抽水蓄能電站建設，同
時推動新增輸電通道。（ｄｗ）

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