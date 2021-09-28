【大國博弈】孟晚舟獲釋後，被困中國三年的美籍姊弟據報獲准返美

《經濟通通訊社２８日專訊》據《華爾街日報》引述知情人士報道，就在華為公司首席財務

官孟晚舟承認詐騙金融機構等指控獲釋後，中國當局允許兩名華裔美國公民從中國離境，兩人已

被困超過三年，上周末（２５日）終於離開中國。美國國務院官員證實了有關報道，指該兩人已

動身返回美國，美國歡迎他們回國，該官員表示，美國反對中國使用強制性出境禁令的行為，美

國將繼續設法幫助所有面對類似遭遇的美國公民。

這兩名美國人分別是Ｃｙｎｔｈｉａ Ｌｉｕ和Ｖｉｃｔｏｒ Ｌｉｕ，屬姊弟關係，姊姊

是麥肯錫諮詢公司的員工，而弟弟則是喬治敦大學的學生，他們的父親是交通銀行前行長劉昌明

，其因涉及一宗１４億美元違規放貸案而上了「紅色通緝令」，至今行蹤未明。

綜合媒體報道，劉氏姊弟於２０１８年６月跟隨母親到中國探望病重的祖父，期間其母親被

當地公安帶走，兩姊弟盡管可以自由行動，但無法離境。Ｃｙｎｔｈｉａ Ｌｉｕ曾向外媒表示

，自己變成了人質，誘使很久沒有聯繫的父親返回中國認罪。

另外，在孟晚舟獲釋的同一日，兩名在中國因間諜罪名被監禁的加拿大公民康明凱和斯帕弗

已經獲釋，目前已返回加拿大，中國當局指他們獲批准取保候審。（ｅｙ）（ｚｚ）

