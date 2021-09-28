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28/09/2021 14:43

【大國博弈】廖岷會見多家美國商會代表，談中國擴大對外開放

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中央財經委員會辦公室副主任、財政部副部長廖岷近期分別會
見中國美國商會主席葛國瑞、美國全國商會主席博邁倫及商會企業代表、美中貿易全國委員會主
席蘭博文及董事會成員。
　　雙方圍繞中美關係和中美經貿關係、中美宏觀經濟形勢、中美經貿協議、中國擴大對外開放
、美國企業在華經營訴求等議題進行了深入溝通，取得良好效果。（ｃａ）

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