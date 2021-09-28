【大國博弈】廖岷會見多家美國商會代表，談中國擴大對外開放

《經濟通通訊社２８日專訊》中央財經委員會辦公室副主任、財政部副部長廖岷近期分別會
見中國美國商會主席葛國瑞、美國全國商會主席博邁倫及商會企業代表、美中貿易全國委員會主
席蘭博文及董事會成員。
雙方圍繞中美關係和中美經貿關係、中美宏觀經濟形勢、中美經貿協議、中國擴大對外開放
、美國企業在華經營訴求等議題進行了深入溝通，取得良好效果。（ｃａ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動
|香港要聞28/09/2021
【施政前瞻】汪敦敬：應保留過渡性房屋 倡放寬「林鄭Plan」
|香港要聞28/09/2021
【施政前瞻】汪敦敬：報告聚焦與前海融合 料發展郊野公園阻力少
|財經熱話28/09/2021
奧園獲恒地李家傑入股 股價飆逾半成
|財經熱話28/09/2021
【無懼債息升？】ATM領軍近16億淨掃貨 反彈還是展升浪？
|專訪28/09/2021
【專訪】陶冬：普京回敬制裁發威，天然氣暴漲必推升歐洲通脹（有片）
|財經熱話28/09/2021
《內房翻身?》融創回購優先票據 一度升逾兩成
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰