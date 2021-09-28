【新冠肺炎】警方尋回擅離檢疫酒店男子，當局考慮作檢控

《經濟通通訊社２８日專訊》一名從意大利抵港的７５歲外籍男子涉嫌未經批准下離開檢疫

酒店，男子最後被警方尋回，送往竹篙灣檢疫中心隔離，政府表示，考慮對他作出檢控。

衞生防護中心上周六晚上接獲尖沙咀華美達華麗酒店通知，一名從意大利抵港入住該酒店的

男子，涉嫌在酒店檢疫期間擅自離開房間，並於走廊位置徘徊，違反強制檢疫令，酒店職員之後

要求該名男子返回房間內。按既定機制，當局翌日計劃星期日下午將男子送到檢疫中心，但醫療

輔助隊車輛抵達後，酒店職員發現男子失蹤。酒店的閉路電視紀錄顯示，男子當日早上約１１時

離開檢疫酒店並沿山林道步向彌敦道方向。



＊督促酒店加強保安及監測＊



消息指該名男子離開檢疫酒店後曾於灣仔一間酒店登記入住，之後去了皇后大道西麗恩護老

院向職員表示想留下，因為他８月尾離港前在這間護老院居住，職員其後報警，該名男子已被帶

返竹篙灣檢疫中心隔離，案件由？生署跟進。

政府極度關注事件，任何人違反檢疫令擅自離開檢疫地點屬刑事罪行，一經定罪，最高可判

罰款２﹒５萬元及監禁六個月。

食衞局指，今次是首宗檢疫人士未經批准下離開檢疫酒店事件，在深入調查後，若發現酒店

疏忽導致事故，當局會向酒店採取進一步行動，並已督促酒店加強保安及監測安排。（ｃｌ）

