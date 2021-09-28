【施政前瞻】汪敦敬：報告聚焦與前海融合，料發展郊野公園阻力少

《經濟通通訊社羅綽堯２８日報道》行政長官林鄭月娥將於１０月６日發表任內最後一份施

政報告，市場預期將聚焦房屋政策及土地供應，發展局局長黃偉綸亦預告，施政報告會就新界北

發展有整全論述。祥益地產總裁汪敦敬表示，香港與深圳前海融合發展將會是施政報告的核心，

因為計劃將包括短、中、長期的發展，亦是前海與香港地緣性的結合。他認為，洪水橋鐵路連接

前海這個計劃是中央的一片苦心，香港必須在房屋政策上作出改革，不然難以追上大灣區的發展

速度。

汪敦敬接受《經濟通通訊社》訪問時表示，洪水橋鐵路連接前海可令兩地變為一地，吸引更

多人才來港，是一件好事，預期未來內地與香港的連繫將會愈來愈緊密。他表示，現時本港的政

治阻力較以往大減，但涉及既得利益者及官場文化等內部問題增加本港發展難度，認為香港需要

要加快步伐，追上前海的「尾燈」。

對於有消息指政府計劃在新界北改變商業用地比例，將商業地變為住宅用地，汪敦敬指，本

港眼前最大的困難是政策計劃未能準時實現，本港住宅供應一直落後，目前不應在意甚麼應該先

做，而是可以做就要做。他指出，香港與前海本來是要發展商業，相信中央希望藉前海計劃解決

本港房屋問題，他認為可以快速建設的應該先行，目前速度和效率才是最重要。



＊發展郊野公園阻力最少，倡放寬重建村屋政策＊



汪敦敬認為，政府批地時間過長，當中環保署的阻礙太大，城規會亦太保守，以致多年來未

能解決土地供應問題。他指出，如批地時間太長會間接令發展商「待價而沽」，又直言政府緩慢

的開發土地速度的殺傷力可媲美新冠肺炎。因此，他表示環保署及城規應加上「快」的大原則，

令地產商可以「貨如輪轉」。

他又不認為鄉郊土地擁有者不願與政府洽商，但政府的做法太僵化，建議可考慮如放寬重建

村屋的政策，亦有意見指補地價格太少，以致談判膠著。另外，他相信發展郊野公園邊陲的阻力

最少，實際影響亦較少，建議政府可設立管理監察小組，控制發展程度。他以新加坡為例，如政

府有好的規劃，建立社區環保化，在成本不高的情況下綠化土地是一個最佳方案。同時，措施預

料可打破壟斷，有助政府與其他土地持有人「傾地」。



＊未來５至１０年是香港黃金時期，金融中心地位將超越紐約＊



汪敦敬又指，港府缺乏意志去解決房屋困難，本港未來５至１０年是黃金時期，香港作為國

際金融中心，信譽良好，內地亦未有城市可取代香港。相反，他認為倫敦市場則持續走下坡，不

只是在經濟上，同時其運作太政治化，令大小投資者卻步。他舉例指去年英國要求在當地註冊的

銀行不要派息，就是一個錯誤決定，因未能受保護小型投資者的權益。而本港的穩定性以全球來

說最高，即使受疫情和社治矛盾影響，亦沒有為難美資銀行，也沒有影響金融市場運作。他續指

，如香港繼續保持這種勢態，相信金融中心地位將超越紐約。

