【施政前瞻】汪敦敬：應保留過渡性房屋，倡放寬「林鄭Ｐｌａｎ」

《經濟通通訊社羅綽堯２８日報道》新一份施政報告下月將發表，房屋問題料將成為重中之

重。香港已連續１１年成為全球住屋最難負擔的城市，樓價中位數對家庭入息中位數比率達

２０﹒７倍，相當於不吃不喝２０﹒７年才能買到一個住宅單位，問題的癥結顯然是房屋供求失

衡。祥益地產總裁汪敦敬認同政府推行過渡性房屋項目，他指出，當建屋仍不足以應付需求，以

過渡形式使用土地亦是一個方法。

汪敦敬接受《經濟通通訊社》訪問時表示，劏房在香港是主流問題，特別是「一家大細」均

住在一間劏房更是一個問題，因為他們合符上公屋的資格，但仍需要以貴租金租住劏房，政府應

聚焦幫助他們。他表示，過渡性房屋較劏房舒適，並受到監管，政府應該保留這個過渡性房屋的

概念。



＊下任特首應保留甚至放寬「林鄭Ｐｌａｎ」＊



對於特首林鄭月娥任內推出「林鄭Ｐｌａｎ」，目前其任期剩下一年，汪敦敬認為，「林鄭

Ｐｌａｎ」成效理想，認為下一任特首應保留甚至放寬「林鄭Ｐｌａｎ」。他指出，政策令香港

出現更多業主，而房地產是本港財產平均分配的方法。他又指，部分香港人認為樓宇供應增加會

令樓價下跌是一個誤區，因為建造房屋是一個大的經濟事業，政府應繼續增加土地供應。他認為

政府應考慮的是「可唔可以令更多人買樓」、「可唔可以令更多買得起樓嘅人買樓」及「可唔可

以令人換樓」。

他表示，如「林鄭Ｐｌａｎ」繼續運作，在市場運作正常下，納米樓不應該是最貴的，當初

發展商不斷推出納米樓是一種「病態」。另外，「林鄭Ｐｌａｎ」亦不應該有斷層，因目前政策

只放寬１０００萬以下樓宇按揭，認為１０００萬以上亦應放寬。他建議，如目前８００至

１０００萬元樓可借８成，１０００至１５００萬樓或可借７成並如此類推，令按揭保持流動性

。他又認為「林鄭Ｐｌａｎ」需要持續推出，否則一旦取消，雖然投資者會開心，但樓價將以不

健康的趨勢上升，令本港的業主數量進一步減少。



＊提高申請居屋的入息上限混淆了計劃的針對對象＊



汪敦敬又指，提高申請居屋的入息上限十分荒謬，因為達到入息上限的人實際上有能力購買

嘉湖山莊的三房單位，而有能力買樓的人亦一起抽居屋，會混淆了計劃的針對對象，令計劃變得

不對題。他認為政府應作出適當分配以幫助有需要人士，事實上，部分正在租住劏房的人士有條

件申請居屋，但由於申請人數眾多，令他們抽中的機會很小。



＊供應不足，明年底前樓價升幅達１０％不意外＊



對於本港樓市前景，他認為，本港樓價升勢不會完結，目前二手樓正在追落後，但因樓花樓

價升得較急，以致其價格與二手樓價相差逾５成。他又指，如樓市在明年底前升幅達１０％亦不

意外，因為現時供應不足，樓市亦有較大空間追落後。

