【北水炒Ｄ乜】淨流入３９﹒１億人幣，力吸騰訊沽吉利

《經濟通通訊社２８日專訊》恒指低開６０點，報２４１３１點。最高升３１６點報

２４５０９點，最低跌６０點報２４１３１點。恒指收報２４２０８點，升１６點或０﹒０７％

。

按額度計算，北水全日淨流入３９﹒１億元人民幣，減少３２﹒４％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣

出最多的依次是吉利汽車（００１７５）、小米集團（０１８１０）、東岳集團（００１８９）

。

主板成交１４８９億元增加０﹒９％。其中港股通成交４００﹒２億元，佔總成交

２６﹒９％。



＊黃金周「特赦」未成年人網遊時間＊



騰訊遊戲公布，國慶節假期未成年人士的限玩通知，有關限玩時間，包括９月２４日至２５

日，１０月１日至８日，及１０月１０日，每晚８時至９時，未成年人可登錄遊戲。至於９月

２６日、２７至３０日及１０月９日，未成年人無法進入遊戲體驗。

騰訊控股升０﹒９６％報４６４﹒６元，北水淨買入１９﹒９億元。美團升１﹒５５％報

２４８﹒４元，北水淨買入１０﹒２億元。中國海洋石油升５﹒０８％報８﹒４８元，北水淨買

入６﹒６億元。吉利汽車跌４﹒５７％報２１﹒９５元，北水淨賣出７﹒２億元。小米集團跌

１﹒５８％報２１﹒７５元，北水淨賣出４﹒４億元。東岳集團跌３﹒８％報１８﹒２２元，北

水淨賣出２﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １９﹒９０

美團 （０３６９０） １０﹒１６

中國海洋石油 （００８８３） ６﹒６３

海吉亞醫療 （０６０７８） ４﹒００

中國移動 （００９４１） ３﹒０８



淨沽出最多港股：

吉利汽車 （００１７５） －７﹒１７

小米集團 （０１８１０） －４﹒３９

東岳集團 （００１８９） －２﹒７１

安踏體育 （０２０２０） －２﹒３８

華能國際電力股份（００９０２） －２﹒１０

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