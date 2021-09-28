《日入而息》傳金管局要求銀行上報恒大敞口，港８月出口符預期

《今天重點》﹡傳金管局要求銀行上報對恒大（０３３３３）敞口；傳要求銀行上報恒大敞

口：金管局表示港銀信貸風險可控；傳債權人將要求恒大對２﹒６億美元票

據負起擔保責任；傳中國政府爭取國有企業或萬科等地產商收購恒大資產

﹡亞開行料恒大事件不會引爆全球危機，但關注對中國地方財政的衝擊

﹡傳譚仔國際（０２２１７）以招股價範圍下半部分定價

﹡創勝集團（０６６２８）暗盤潛水１７﹒８％，每手帳面蝕１４２０元

﹡東莞農商銀行（０９８８９）暗盤潛水５﹒３％，每手帳面蝕４２０元

﹡本港８月出口貨值按年升２５﹒９％，符合市場預期

﹡吉利（００１７５）創始人李書福正式進軍手機領域，總部落戶武漢；吉利

李書福進軍手機領域攻高端市場，武漢設辦公室



《即日市況》﹡恒指高收２９１點報２４５００，科指升１２７點報６２３１



《深滬股市》﹡金融股走高滬指收升０﹒５４％，兩市成交險守萬億關



《美元匯價》﹡市場聚焦今晚聯儲主席鮑威爾國會作證；歐元最新報１﹒１６８７╱９１，

日圓最新報１１１﹒３９╱４２



《公司業績》﹡ＡＥＯＮ（００９００）半年純利升１３％至１﹒７２億元，息２２仙

﹡新昌創展控股（０１７８１）延遲刊發去年全年業績，繼續暫停買賣



《公司資訊》﹡傳譚仔國際（０２２１７）以招股價範圍下半部分定價

﹡ＡＥＯＮ（００９００）對下半年銷售增長和應收帳款表現感樂觀

﹡王冬勝稱港發展金融科技具優勢，銀行業參與前海深港合作區助發展

﹡字節跳動旗下ＴｉｋＴｏｋ：每月活躍用戶超過１０億

﹡阿里巴巴（０９９８８）指旗下Ａｐｐ接入微信支付的消息屬實

﹡碧瑤綠色（０１３９７）垃圾徵費提供市場機會，中長期冀發展內地業務

﹡周大福（０１９２９）料２０２５財年內地銷售點增至逾７０００個

﹡農業銀行（０１２８８）非執行董事朱海林辭任

﹡中洲火炭星凱．堤岸料４８小時內上樓書，或本周開價

﹡嘉和生物（０６９９８）ＧＢ４９１的ＩＩＩ期臨床試驗於中國完成首例患

者入組

﹡百度（０９８８８）希望中國互聯網實現互聯互通，願將產品線對整個行業

開放

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）１８１﹒１５萬股



《國企紅籌》﹡深高速（００５４８）８月機荷東段路費收入近６６９０萬元人民幣

﹡深圳控股（００６０４）８月合同銷售２億元人民幣，按年跌８０﹒９％



《神州民企》﹡吉利（００１７５）創始人李書福正式進軍手機領域，總部落戶武漢；吉利

李書福進軍手機領域攻高端市場，武漢設辦公室

﹡融創（０１９１８）澄清：從未向政府提交「求助」報告

﹡傳字節跳動近期推汽車雲業務，冀數年內追趕騰訊（００７００）

﹡遠大住工（０２１６３）採納２０２１年中長期激勵計劃

﹡中國罕王（０３７８８）今就股份獎勵計劃購買４０萬股股份

﹡長汽（０２３３３）大股東創新長城質押公司２０５０萬股Ａ股



《中國要聞》﹡８月規模以上工業利潤同比增１０﹒１％，近一年低

﹡統計局表示工業企業利潤穩定增長，企業經營狀況續改善

﹡白皮書表示中國全面建成小康社會是對世界發展巨大貢獻

﹡全面小康白皮書：加大稅收等調節力度，邁進共同富裕

﹡發改委表示提升一線城市競爭力，降開發強度和人口密度；已啟動年內第二

輪中央凍豬肉儲備收儲

﹡廣州次輪集中供地急降溫，流拍率過半成交額大跌

﹡中汽協表示今年首８月汽車製造業實現利潤同比增速回落

﹡小微企業支付手續費降費政策於９月３０日起全面落地

﹡人行續千億１４天逆回購操作，今淨投放１０００億元

﹡商務部赴中芯國際宣講法律政策，指導加強出口管制內部合規建設

﹡銀保監表示資產支持計劃和保險私募基金改為登記制

﹡人大常委會表示第三十一次會議將審議反壟斷法修正草案

﹡易綱拒放水，發文稱目前毋須實施資產購買操作

﹡內地將實施未成年人「網路身份證」，防止規避限遊令

﹡廣電總局表示停播「美容貸」及類似廣告

﹡世界互聯網大會烏鎮峰會閉幕，揭曉１４項科技成果



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒８％，大陸限電料令台資科技廠營收損失



《其他消息》﹡高院裁定元朗屏山北區議員楊家安非妥為當選

﹡林鄭稱將按中央辦賽要求做好籌備全運會工作；林鄭相信港商港人在十四五

時期繼續成為「貢獻者」和「受惠者」

﹡汪敦敬稱報告聚焦與前海融合，料發展郊野公園阻力少；應保留過渡性房屋

，倡放寬「林鄭Ｐｌａｎ」

﹡政府覓地新招，傳擬釋放祖堂地濕地研究搬遷葵涌碼頭

﹡金管局表示跨境理財通接獲約２０宗來自不同銀行申請；金管局與人行等就

多種央行數碼貨幣跨境網絡發表中期研究結果；數碼貨幣聯合研究顯示項目

有潛力加快跨境支付及節省成本

﹡民協下月中決定會否參選，楊彧稱不參選不代表無價值

﹡周浩鼎促做好立法會選舉綵排，贊成政治審查工作人員

﹡余偉文稱銀行業需培育本地人才應付未來金融發展所需

﹡陳茂波發表《香港營商環境報告》，葉劉稱為配合中央聲討美國

﹡港府宣布委任研究局１５名非官方成員，任期兩年

﹡壹傳媒審查員獲搜查令進入壹傳媒大樓搜證

﹡無交選舉申報書判囚半年，前公民黨執委陳宇明上訴得直即時獲釋

﹡黃偉綸稱油旺地區重建規模大，歡迎公私營合作

﹡本港８月出口貨值按年升２５﹒９％，符合市場預期

﹡市建局表示土瓜灣鴻福街項目共接獲３６份意向書

﹡羅致光稱需研究是否將強積金自動、甚至強制轉為年金

﹡差估署７月樓價指數破頂，中原料今明兩月續高位爭持；８月樓價指數按月

跌０﹒１５％，租金６連升

﹡深股通額度全日用近２６億元，外資連續三個交易日流入；滬股通額度全日

用５８億元，陸股通淨流入４８億元

﹡利嘉閣表示施政報告後大市方向明朗，樓價料轉穩再升

﹡劉鑾雄慈善基金捐贈１０００萬元予香港海洋公園保育基金

﹡交銀香港完成首筆南向通做市交易，兩日交易量達１１億



《大國博弈》﹡孟晚舟獲釋後，被困中國三年的美籍姊弟據報獲准返美

﹡美國啟動從電信網絡中拆除華為中興等中資設備的計劃

﹡廖岷會見多家美國商會代表，談中國擴大對外開放

﹡莫里森稱中方無意與澳對話，華春瑩稱澳方應創造條件



《恒大困局》﹡傳金管局要求銀行上報對恒大（０３３３３）敞口

﹡亞開行料恒大事件不會引爆全球危機，但關注對中國地方財政的衝擊

﹡傳要求銀行上報恒大敞口：金管局表示港銀信貸風險可控

﹡傳債權人將要求恒大對２﹒６億美元票據負起擔保責任



《能耗雙控》﹡北京朝陽、海淀等地區今起至１０月８日執行計劃停電

﹡吉林省推進俄煤、印尼煤等外採計劃，確保供電供暖

﹡安徽省發改委表示電煤及電力保供形式極其嚴峻

﹡安徽料電力缺口至少持續至１０月中，強調底線保民生

﹡官媒表示「拉閘限電」凸顯產業及能源結構轉型緊迫性

﹡河北鋼鐵集團宣鋼公司高爐全部停產，配合冬奧召開

﹡南方電網表示推進廣東電網目標網架和抽水蓄能電站建設

﹡限電風波下蠟燭廠稱訂單暴增十餘倍，以東三省為主

﹡遼寧發布缺電橙色預警：實施有序用電後仍存限電風險

﹡國網北京電力回應「停電計劃」：首都電網供應充足

﹡泉州倡議機關單位停開三樓以下電梯，關閉景觀照明



《新冠肺炎》﹡本港增１３宗輸入確診，兩患者潛伏期居尖沙嘴銅鑼灣

﹡竹篙灣檢疫中心下周一起重新開放預約，稍後將提供額外兩百個單位

﹡澳門金皇冠中國大酒店再多一名保安員確診

﹡澳門第二次全民核檢基本完成，逾６２萬人結果呈陰性

﹡世衛新設２０人專家小組重啟新冠病毒溯源調查

﹡美國提高香港和新加坡的新冠危險警戒級別

﹡何栢良稱檢疫酒店開放部分樓層予公眾並不理想

﹡林鄭月娥稱視與內地通關為首要目標，政府會努力不懈

﹡警方尋回擅離檢疫酒店男子，當局考慮作檢控

﹡港府延長大部分社交距離措施，Ｄ類食肆宴會上限放寬至２４０人

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