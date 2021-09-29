《國企紅籌》海通證券遭中證監行政處罰，奧瑞德財顧服務未盡職責

《經濟通通訊社２９日專訊》海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）昨日（２８日

）收到中證監重慶監管局《行政處罰事先告知書》，公司涉嫌奧瑞德光電（滬：６００６６６）

持續督導未勤勉盡責一案，依法擬對公司及相關人員作出行政處罰。

海通證券作為西南藥業股份（現稱「奧瑞德」）獨立財務顧問，在執行奧瑞德２０１７年度

持續督導過程中，未對奧瑞德違規對外擔保事項保持充分關注，僅執行了詢問及檢查「三會」記

錄、用印記錄等程序，未獲取當期奧瑞德企業信用報告並保存於持續督導工作底稿中，未對當期

奧瑞德企業信用報告進行必要的審閱和查看，導致未能發現違規對外提供擔保事項，未能發現相

關信息披露存在遺漏。



＊罰款３００萬人幣，沒收業務收入百萬＊



另外，海通證券在奧瑞德已公告涉及借款糾紛被提起訴訟的情況下，未保持合理職業懷疑對

奧瑞德涉及的民間借貸事項進行充分核查和驗證，僅獲取奧瑞德董事會出具的書面聲明等內部證

據，未獲取相關借款合同、起訴狀、法院相關法律文書等外部客觀證據，未執行向法院及案件代

理律師等第三方進行核查的工作程序，未通過法院庭審公開網等公開管道檢索有關案件信息，導

致未能發現奧瑞德未依法披露其相關重大借款合同及實際控制人佔用奧瑞德資金等事項。

海通證券的上述行為違反《證券法》規定，重慶證監局擬作出以下決定：（１）責令海通證

券改正，沒收財務顧問業務收入１００萬元（人幣．下同），並處以３００萬元罰款；（２）對

時任奧瑞德持續督導期獨立財務顧問主辦人李春、賈文靜給予警告，並分別處以５萬元罰款。

就重慶證監局擬實施的處罰決定，海通證券及相關人員享有陳述，申辯和要求聽證的權利。

海通證券表示，將嚴格按照法律法規要求履行信息披露義務，目前公司經營情況正常。（ｍｈ）

