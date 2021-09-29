【恒大困局】恒大售盛京抵債屬權宜之計？內房股博唔過？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２９日報道》中國恒大（０３３３３）籌集資金還債取得進展！

恒大以百億元人民幣出售盛京銀行（０２０６６）近２０％股權還債；另外，據報中央要求國企

收購恒大資產，包括華潤置地（０１１０９）、中國金茂（００８１７）及萬科企業（０２２０

２）。消息刺激恒大股價半日飆升一成，內房股亦逆市造好。不過，專家認為，恒大出售資產抵

債屬權宜之計，負債問題仍未解決，且籠罩內房股前景。



＊債務壓力紓緩，恒大急漲一成＊



市場一於「今朝有酒今朝醉」，藉恒大利好消息炒起內房股。內房股半日造好，恒大飆１０

﹒１１％，報２﹒９４元。被指有份收購恒大資產的潤地、金茂均漲近２％、萬科亦跟升近１％

。至於沒觸及三條紅線的龍湖集團（００９６０）和中海外（００６８８）分別升２﹒３４％及

０﹒９１％。

若以資金流向計算，潤地、恒大和龍湖依次是地產行業類別中，資金淨主動買入規模最多的

三隻股份，規模介乎６１２６萬至７７８９萬元；主動買沽比率均高於６０：４０的可觀水平，

其中龍湖更高達７２：２８，反映買家積極買貨。



＊年內到期債息足夠償付，惟熊麗萍料債務問題短期難解＊



恒大今日有一筆４７５０萬美元離岸債利息需要支付，上周四（２３日）到期的８３５０萬

美元離岸債利息尚未公布支付。正當市場預計公司或再「走數」之際，恒大今早突然宣布，以近

１００億元人民幣出售１９﹒９３％盛京銀行非流通股份，予具國企瀋陽盛京金控投資集團。在

出售股份後，恒大仍持有盛京銀行約１４﹒５７％股權。

恒大表示，公司流動性問題對盛京銀行造成巨大負面影響，引入國企作為大股東，有助穩定

盛京銀行的經營。盛京銀行則要求出售所得資金需用作償還恒大對銀行的債務。

值得留意的是，恒大尚未支付的上周四到期離岸債利息，目前正處於３０天寬限期。若寬限

期內公司仍未支付利息，則屬債務違約。計及這筆債項，恒大在今年底前仍有７筆境外債、２筆

境內債需兌付利息，合共超過４７億元，意味出售盛京銀行股份所籌得的資金，足以支付上述債

息，以紓緩短期的債務壓力。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，恒大坐擁龐大資產，有必要時可出售資產套現兌付債務利息，出售盛

京銀行股份便是例子。惟她強調，這僅屬權宜之計，非解決債務問題。另外，由於出售資產需時

，恒大短期內難以全數兌付債務利息，預計將轉移透過協商解決問題，例如兌付部分利息、折讓

收回債券等，料相關討論需時一年半載，債務問題難以在短期內解決。



＊傳國企被要求購買恒大資產，瑞銀料中央難免出手＊



債務問題尚未難解決，國企入股又如何？有傳中央要求國企購買恒大資產，避免或減輕恒大

崩潰所帶來的社會動盪，涉及企業包括潤地、金茂和萬科。消息指，部分國企已就恒大資產進行

調查，其中廣州城投將收購恒大旗下足球隊的球場及周邊住宅項目。

瑞銀日前已發表報告，暗示恒大債務問題需由中央出手解決，主要因為恒大負債規模龐大及

複雜，出售資產難以取得進展，不太可能單靠市場而解決問題。

該行認為，解決恒大事件分為三個階段，包括風險曝露期、債務重組期及破產期。現時正處

於首階段，需時６個月；其後市場推動重組，並在政府協調下解決問題，需時６至１２個月；若

第二階段失敗，將會進入為期２至３年的破產期，惟可能性低。該行有信心政府有能力穩定房地

產市場，但強調恒大事件短期內難以解決。



＊熊麗萍：收購恒大資產對國企內房基本面影響不大＊



若國企收購恒大資產成事，對相關股份屬好事，還是壞事？熊麗萍認為，若收購屬政治任務

，內房國企在收購資產時無權選擇資產類別，意味資產質素無論好與壞均有機會照單全收，固然

不利國企基本營運。因此，恒大資產的發展潛力、作價和背後會否涉及隱藏債務，均影響內房國

企收購後的營運表現。不過，她強調，國企資本實力雄厚，收購資產對資金流的負面影響不大；

加上市場早已預期國企收購恒大資產，股價亦反映相關因素，相信市場不會有大反應。

熊麗萍續指，恒大事件持續發酵，將長期困擾整個內房板塊的投資氣氛，料股價持續波動。

雖然內房股近日屢見反彈，但仍未確定轉勢，故不建議吸納相關股份。若散戶有意部署內房股作

中長線投資，可吼「三條紅線」均綠色、基本面穩定的龍湖、中海外等。

