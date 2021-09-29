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即市新聞

29/09/2021 16:16

《盤後部署》期結日後港股或有炒起跡象，料明日恒指反彈

　　《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股因債務上限問題及停擺危機而大幅下挫，亞洲股市普
遍都受拖累，港股今日一同低開２２３點，隨後跌幅逐步收窄，其中恒大（０３３３３）出售盛
京銀行股權套現，消息帶動恒大系股價造好；港股走勢好轉，午後更一度「轉燈」向上發展，其
中內銀股及本地地產股有資金流入，友邦（０１２９９）、建行（００９３９）曾升３％帶動大
市氣氛，最終恒指收報２４６６３，升１６３點或升０﹒６７％，主板成交１２３５﹒２８億元
。國企指數報８７６０，升４０點或升０﹒４６％。恒生科技指數報６１７９，跌５２點或跌０
﹒８４％。
　　內地股市回吐，上證綜合指數報３５３６，跌６５點或跌１﹒８３％，成交５１１１﹒０７
億元人民幣。深證成份指數報１４０７９，跌２３４點或跌１﹒６４％，成交５６６６﹒５７億
元人民幣。

＊港股低開高收，美市資金或逃離香港避難＊

　　今日港股表現低開高收，主要由於恒大事件出現轉機，加上出售盛京銀行股全套現，獲得資
金能夠暫時償還債務，恒大股價應聲反彈，同時市場解讀為資金鏈可被解決，內銀股一同反彈。
另一邊廂，美國債務上限問題未解決，市場憂慮美國國債或將出現首次違約，背後引起的漣漪想
當之大，資金或短線撤離美股市場，而最理想的避風港可能就是本港股市。
　　港股今日有支持，摒企穩十天線之上，短線可能要再挑戰二十天線（２５２５６點）。今日
為港股期結日，大市走勢略為波動，但期結日後不排除港股藉機反彈，投資者如有興趣可短線開
好倉搏反彈，內房及內銀股可能是重點炒起對象。（ｕｌ）

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