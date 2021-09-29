《國際要聞》岸田文雄成為執政自民黨黨魁及日本新首相

《經濟通通訊社２９日專訊》岸田文雄擊敗河野太郎，成為執政自民黨黨魁及日本新首相。

前任日本外務大臣的岸田文雄，在今次自民黨黨魁選舉的首輪投票中，以１票領失河野太郎

，而在第二輪投票中則以２５７對１７０票勝出，接替菅義偉，成為自民黨黨魁及第１００任日

本首相。（ｐｃ）

