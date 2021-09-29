【阿富汗局勢】塔利班稱領空遭美國無人機入侵，若持續將面臨後果

《經濟通通訊社２９日專訊》據印度媒體報道，塔利班昨日指，美國無人機入侵阿富汗領空
進行非法活動，並警告若繼續有無人機繼續入侵，美國將面臨「後果」。
據報，阿富汗塔利班發言人穆賈希德周二發表聲明指，美國派無人機進入阿富汗領空，侵犯
阿富汗伊斯蘭酋長國的主權及國際法準則，要求所有國家，特別是美國，遵守國際承諾和國際法
，以防止負面後果。（ｐｓ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動
|財經熱話29/09/2021
憂碳排放新政策 汽車股積弱全線下挫
|FOCUS29/09/2021
【FOCUS】賣產國資恒大急彈 擔憂料平手尾難去
|開市Good Morning29/09/2021
李書福領軍發展手機市場 熊麗萍柝解兩大原因吉利升唔起！
|中國故事28/09/2021
《神州經脈》工業利潤增速一年低 人行維護樓市 A股成交守萬億
|財經熱話28/09/2021
【能耗雙控】限電限產範圍擴大 中資電力股再落鑊
|香港要聞28/09/2021
【施政前瞻】汪敦敬：應保留過渡性房屋 倡放寬「林鄭Plan」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰