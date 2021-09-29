【阿富汗局勢】塔利班稱領空遭美國無人機入侵，若持續將面臨後果

《經濟通通訊社２９日專訊》據印度媒體報道，塔利班昨日指，美國無人機入侵阿富汗領空

進行非法活動，並警告若繼續有無人機繼續入侵，美國將面臨「後果」。

據報，阿富汗塔利班發言人穆賈希德周二發表聲明指，美國派無人機進入阿富汗領空，侵犯

阿富汗伊斯蘭酋長國的主權及國際法準則，要求所有國家，特別是美國，遵守國際承諾和國際法

，以防止負面後果。（ｐｓ）

