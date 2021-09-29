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即市新聞

29/09/2021 09:23

《異動股》恒大（３３３３）高開７％，出售盛京銀行近兩成股權

　　《經濟通通訊社２９日專訊》恒大（０３３３３）現價升７﹒１２％，報２﹒８６元；成交
約１７２萬股，涉資４９１萬元。
　　中國恒大附屬恒大集團（南昌）出售盛京銀行（０２０６６）共１７﹒５３億股非流通內資
股，佔盛京銀行已發行股本１９﹒９３％，每股售價５﹒７元人民幣，合計９９﹒９３億元人民
幣。
　　受讓方為瀋陽盛京金控投資集團，其由瀋陽市人民政府國資委持股約５８﹒３３％、瀋陽市
財政局持股約３０﹒７４％、瀋陽市城市建設投資集團持股６﹒２５％及遼寧省財政廳持股約５
﹒０４％。
　　交易完成後，集團作持有盛京銀行１４﹒５７％股權。
　　盛京（０２０６６）無升跌，報７元
　　現時，恒生指數報２４２７６，跌２２３點或跌０﹒９１％，主板成交３０﹒６９億元。國
企指數報８６３０，跌８９點或跌１﹒０３％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒大　　（０３３３３）　　　２﹒８６元　　　升７﹒１２％
　　恒騰　　（００１３６）　　　１﹒９７元　　　無升跌
　　恒大汽車（００７０８）　　　２﹒４０元　　　升３﹒４５％
　　恒大物業（０６６６６）　　　４﹒６３元　　　升０﹒８７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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