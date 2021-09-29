《異動股》科技股普遍走低，美團及快手齊挫半成，騰訊跌３％

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股大幅回吐，標指曾創四個月最大跌幅，其中聯儲局主

席鮑威爾警告，高通脹情況未來數月將會持續並帶來風險，歐、美國債收益率上揚；而美國參議

院未能通過捆綁暫停債務上限與開支的法案，債務上限造成的財政懸崖風險迫近，影響市場氣氛

，弱勢的科技股普遍跟跌。

美團（０３６９０）現價跌４﹒８５％，報２３９﹒６元，盤中低見２３８元，該股成交約

１１４萬股，涉資２﹒７４億元。騰訊（００７００）跌２﹒６％，報４５７﹒６元；快手（０

１０２４）跌５﹒２９％，報８１﹒４５元。

現時，恒生指數報２４０９７，跌４０３點或跌１﹒６５％，主板成交６７﹒７５億元。國

企指數報８５５５，跌１６５點或跌１﹒８９％。恒生科技指數報６０４４，跌１８７點或跌３

﹒００％。

即月期指新報２４０９０，跌３８６點，低水７點。即月國指期貨報８５４９，跌１６３點

，低水６點。即月科指期貨新報６０４１，跌１７４點，４３１張。

上證綜合指數報３５６９，跌３３點或跌０﹒９２％，成交２４９﹒１１億元人民幣。

深證成份指數報１４２３１，跌８２點或跌０﹒５７％，成交２５０﹒０６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ２３９﹒６０元 跌４﹒８５％

騰訊 （００７００） ４５７﹒６０元 跌２﹒６０％

快手 （０１０２４） ８１﹒４５元 跌５﹒２９％

小米 （０１８１０） ２１﹒２０元 跌３﹒２０％

京東集團（０９６１８） ２８９﹒４０元 跌３﹒２８％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ５１８﹒００元 跌８﹒５６％

百度 （０９８８８） １４９﹒４０元 跌２﹒５４％

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（ｋｓ）

