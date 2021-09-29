《異動股》恒汽（７０８）升幅擴大至兩成，恒大售盛京近兩成股權

《經濟通通訊社２９日專訊》恒大汽車（００７０８）現價升２０﹒６９％，報２﹒８元，
以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３８﹒６１％。該股成交約２﹒１５億股，涉資５﹒２８
億元。
恒大公布旗下恒大集團（南昌）出售盛京（０２０６６）共１７﹒５３億股非流通內資股，
佔盛京銀行已發行股本１９﹒９３％，每股售價５﹒７元人民幣，套現約９９﹒９３億元人民幣
。
恒大系受消息刺激向上，午後升幅擴大；恒大（０３３３３）升１０﹒８６％，報２﹒９６
元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２５﹒４２％；恒大物業（０６６６６）升８﹒２８
％，報４﹒９７元。
持有恒大股份的華置（００１２７），早市急飆超過三成後中途停牌，停牌前報報２﹒９元
，升３３﹒０３％，成交３０３﹒５萬股，涉資８４４﹒６２萬元。盤中高見３﹒１２元。
現時，恒生指數報２４５０４，升４點或升０﹒０２％，主板成交７５２﹒４２億元。國企
指數報８７０４，跌１５點或跌０﹒１８％。恒生科技指數報６１２６，跌１０５點或跌１﹒６
９％。
即月期指新報２４４３１，跌４５點，低水７４點。即月國指期貨報８６７６，跌３６點，
低水２９點。即月科指期貨新報６１０９，跌１０６點，高水７點。
上證綜合指數報３５４８，跌５３點或跌１﹒５０％，成交３８４６﹒３６億元人民幣。
深證成份指數報１４１３６，跌１７７點或跌１﹒２４％，成交４１８６﹒７１億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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恒大汽車（００７０８） ２﹒８０元 升２０﹒６９％
恒大（０３３３３） ２﹒９６元 升１０﹒８６％
恒大物業（０６６６６） ４﹒９７元 升８﹒２８％
盛京（０２０６６） ６﹒９６元 跌０﹒５７％
恒騰（００１３６） ２﹒０６元 升４﹒５７％
華置（００１２７） ２﹒９０元 升３３﹒０３％
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（ｈｃ）
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