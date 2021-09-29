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29/09/2021 13:36

《異動股》恒汽（７０８）升幅擴大至兩成，恒大售盛京近兩成股權

　　《經濟通通訊社２９日專訊》恒大汽車（００７０８）現價升２０﹒６９％，報２﹒８元，
以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３８﹒６１％。該股成交約２﹒１５億股，涉資５﹒２８
億元。
　　恒大公布旗下恒大集團（南昌）出售盛京（０２０６６）共１７﹒５３億股非流通內資股，
佔盛京銀行已發行股本１９﹒９３％，每股售價５﹒７元人民幣，套現約９９﹒９３億元人民幣

　　恒大系受消息刺激向上，午後升幅擴大；恒大（０３３３３）升１０﹒８６％，報２﹒９６
元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２５﹒４２％；恒大物業（０６６６６）升８﹒２８
％，報４﹒９７元。
　　持有恒大股份的華置（００１２７），早市急飆超過三成後中途停牌，停牌前報報２﹒９元
，升３３﹒０３％，成交３０３﹒５萬股，涉資８４４﹒６２萬元。盤中高見３﹒１２元。
　　現時，恒生指數報２４５０４，升４點或升０﹒０２％，主板成交７５２﹒４２億元。國企
指數報８７０４，跌１５點或跌０﹒１８％。恒生科技指數報６１２６，跌１０５點或跌１﹒６
９％。
　　即月期指新報２４４３１，跌４５點，低水７４點。即月國指期貨報８６７６，跌３６點，
低水２９點。即月科指期貨新報６１０９，跌１０６點，高水７點。
　　上證綜合指數報３５４８，跌５３點或跌１﹒５０％，成交３８４６﹒３６億元人民幣。
　　深證成份指數報１４１３６，跌１７７點或跌１﹒２４％，成交４１８６﹒７１億元人民幣



　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒大汽車（００７０８）　　　２﹒８０元　　　升２０﹒６９％
　　恒大（０３３３３）　　　　　２﹒９６元　　　升１０﹒８６％
　　恒大物業（０６６６６）　　　４﹒９７元　　　升８﹒２８％
　　盛京（０２０６６）　　　　　６﹒９６元　　　跌０﹒５７％
　　恒騰（００１３６）　　　　　２﹒０６元　　　升４﹒５７％
　　華置（００１２７）　　　　　２﹒９０元　　　升３３﹒０３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｈｃ）

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