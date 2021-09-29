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29/09/2021 09:47

【施政前瞻】消息指政府擬放寬強拍門檻，加快舊區重建步伐

　　《經濟通通訊社２９日專訊》特首林鄭月娥下月將公布任內最後一份《施政報告》，房屋土
地問題成為焦點。有消息指，政府有意修訂俗稱「強拍條例」的《土地（為重新發展而強制售賣
）條例》，放寬樓齡達５０年或以上的舊樓強拍門檻，由現時須集齊八成業權降至七成半，甚至
七成，加快舊區重建。

＊降低申請強拍門檻，由八成業權降至７成半＊

　　據《香港０１》報道，政府正研究進一步降低申請強拍門檻，由目前集齊八成業權降至約七
成半，「拔除」釘子戶阻延因素，以加快舊樓重建步伐。現時不少舊樓群的地舖屬商業用途，其
價值一般較樓上住宅單位高，又或地舖所佔之業權份數較樓上之住宅單位多，故收購舊樓時，有
機會因為地舖業主拒絕遷出或「開天殺價」，拖延整個重建步伐。

＊恒地擁有最多舊樓重建項目＊

　　報道指，近年市區土地新供應短缺，不少財團透過收購舊樓增加土儲，而恒地
（０００１２）則擁有最多舊樓重建項目。根據恒地２０２１年中期報告，集團在併購市區舊樓
業權進展良好，除已開售項目外，已購入八成以至全部權益之自佔樓面面積合共為３７０百萬平
方呎。（ｂｉ）

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