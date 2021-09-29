【恒大困局】惠譽再下調恒大評級至Ｃ，或未能按期支付票據利息

《經濟通通訊社２９日專訊》評級機構惠譽再調低中國恒大（０３３３３）評級，將恒大的

長期外幣發行人違約評級由「ＣＣ」下調至「Ｃ」。

惠譽表示，下調評級反映恒大可能未能按期支付其優先無擔保票據利息，並進入３０天寬限

期，若寬限期內不能對付，將構成違約事件。（ｂｉ）

