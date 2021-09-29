【新冠肺炎】高盛及摩通香港辦公室被列入新冠病毒強制檢測清單

《經濟通通訊社２９日專訊》高盛及摩根大通在香港的辦公室被列入強制新冠病毒檢測清單

，先前有確診病例與這兩個場所有關。

高盛位於銅鑼灣和摩根大通位於觀塘的辦公室都被列入強制檢測清單。９月２７日曾出現在

摩根大通上述辦公室、９月５日至１０日期間曾出現在高盛上述辦公室的所有人均必須接受檢測

。（ｂｉ）

