【國安立法】陳茂波：國安法實施後的一年，港新股集資額逾５千億

《經濟通通訊社２９日專訊》財政司司長陳茂波表示，國安法實施後的一年，本港新股集資

額超過５０００億元，較國安法前的１２個月增加逾５０％。港股平均每日成交額超過１６００

億元，亦比國安法實施前高出近７０％。去年資產及財富管理業務所管理的資產更上升２１％，

增加至約３５萬億元，當中三分之一的增幅來自境外資金，足見香港仍然是受國際投資者歡迎的

市場。



＊中央落實《香港國安法》，令社會回復穩定＊



陳茂波出席粵港金融合作研討會的致辭時表示，特區政府前天剛發表了營商環境報告，是回

歸以來的首份，展示了「安全穩定才能談發展」的黃金定律。２０１９年的「黑暴」對香港社會

造成很大的傷害，美國更對這些違法行為給力撐腰。中央果斷落實《香港國安法》，香港才回復

社會治安及穩定。完善選舉制度，落實「愛國者治港」的原則，讓香港由亂轉治後，步進由治及

興的新里程。



＊粵港聯手將成為大灣區更高質量發展核心引擎＊



他表示，粵港聯手同心，將成為大灣區更高質量發展的一個核心引擎，透過粵、港合作，槓

桿更大的市場潛力和能力，將可推動更多金融創新，讓金融資源更有效服務傳統產業、更高效服

務新經濟領域。另外，在金融市場「互聯互通」不斷深化擴充的同時，在監管上的進一步合作，

做到「聯防聯控」。

陳茂波又指，過去兩年，香港面對疫情和其他挑戰，金融系統持續表現出非凡的韌力和穩定

。香港正進入發展的新階段，會繼續積極融入國家發展大局。特區政府會全力落實好《十四五規

劃綱要》和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中有關粵港澳合作的內容，提升金融服務對大灣區發

展的助力和貢獻。（ｂｉ）

