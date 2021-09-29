【夜期時段】１０月期指報２４５４１點，升２６點，低水１２３點

《經濟通通訊社２９日專訊》是日期指結算，１０月期指在夜期時段開市報２４５１９點，

升４點，低水１４５點，最新報２４５４１點，升２６點，低水１２３點，合約成交３９１張。

１０月國指期貨在夜期時段開市報８７３３點，升１點，低水２７點，最新報８７４１點，

升９點，低水１９點，合約成交５９０張。

