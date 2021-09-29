【賣地計劃】傳施政報告或降強拍門檻，黃偉綸：政府要小心平衡

《經濟通通訊社２９日專訊》新一份施政報告將於下月公布，有消息指政府有意降低強拍門

檻至最多七成，發展局局長黃偉綸表示，暫時不會透露進一步消息，政府會考慮兩個因素，包括

在自由經濟下保障私有產權，以及幫助解決舊樓的安全隱患，但他認為強拍同時是可以幫助促進

市區重建的工具，政府要小心平衡。



＊中環商業地地皮料１１月中有招標結果＊



至於中環商業地地皮，他表示，項目今年６月已經截標，但因為採用雙信封政策，需要更多

時間審視，料１１月中會出招標結果。

對於第四季會否再推出商業地，他表示，政府需要繼續留意中環商業地地皮的情況，目前賣

地表有三幅潛在商業地，包括一幅早前曾經流標的東浦地皮及兩幅位於啟德的地皮。他認為該些

地皮具一定規模，因此在推出前會小心考慮。



＊未來２至３年土地供應需依賴土地改劃＊



他又指，未來２至３年的土地供應仍需依靠個別土地的改劃，預期在２０２３至２４年後，

情況會有改善，因為目前政府部分土地已提供予房委會作公營房屋用途，當中涉及超過一萬個單

位。他預期之後的土地供應可支持本港私營房屋需求，加上其後的古洞北及洪水橋的發展用地，

均相當有規模，因此對土地供應感到樂觀。（ｓｌ）

