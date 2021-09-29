《再戰明天》中國公布ＰＭＩ，新世界派業績

《經濟通通訊社２９日專訊》中國公布ＰＭＩ，及新世界（０００１７）派業績，料為明日

市場焦點。



＊黑田東彥發表講話＊



各國重要經濟活動方面，本港時間明午３：００ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥在證券企業年

會中發表演說。４：００ｐｍ，歐洲央行執委帕內塔為一項活動致開幕詞。４：１５ｐｍ，歐洲

央行管理委員會委員森特諾在一場線上金融活動中發表主題演說。

數據方面，３０日７：５０ａｍ，日本公布８月工業生產，月率跌幅料由１﹒５％收窄至０

﹒５％，年率料由１１﹒６％升上１２﹒１％；８月零售銷售，年率料由２﹒４％逆轉至下滑１

％，月率料由１％逆轉至下滑１﹒７％。９：００ａｍ，中國公布９月製造業採購經理人指數，

料由５０﹒１降至５０；９月非製造業採購經理人指數料由４７﹒５升至５０；９月綜合採購經

理人指數。９：３０ａｍ，澳洲公布８月建築許可，月率跌幅料由８﹒６％收窄至５％。９：４

５ａｍ，中國公布９月財新製造業採購經理人指數，料由４９﹒２升至４９﹒５。

１：００ｐｍ，日本公布８月新屋動工，年率料由９﹒９％降至９﹒５％。



＊香港公布零售銷售＊



２：００ｐｍ，英國公布第二季出口，季率料由下滑６﹒１％升上３％；第二季國內生產總

值季率料由下滑１﹒６％升上４﹒８％，年率料由下滑６﹒１％升上２２﹒２％；第二季進口季

率料由下滑１３﹒５％升上６﹒５％。４：３０ｐｍ，香港公布８月零售銷售，年率料由增

２﹒９％升上６﹒４％。５：００ｐｍ，歐元區公布８月失業率，料由７﹒６％降至７﹒５％。

８：００ｐｍ，德國公布９月消費者物價指數，月率料升上０﹒１％，年率料由３﹒９％升上

４﹒２％。

８：３０ｐｍ，美國公布第二季ＧＤＰ價格指數，料由４﹒３％升上６﹒１％；第二季個人

消費支出核心指數季率料由２﹒５％急升到６﹒１％；第二季個人消費增速料由１１﹒４％升上

１１﹒９％；連續申請失業救濟金人數料由２８４萬降至２８０萬；首次申請失業救濟金人數料

由３５萬降至３３萬。９：４５ｐｍ，美國公布９月芝加哥採購經理人指數，料由６６﹒８降至

６５。



＊新世界業績＊



在本港，明日公布業績的公司有新世界（０００１７）等。（ｈｌ）

