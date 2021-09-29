金管局：港銀上半年稅前經營溢利按年跌１９﹒８％

《經濟通通訊社２９日專訊》金管局發布新一份的《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，指

出儘管經濟環境在２０２１年上半年顯著復甦，零售銀行的盈利受低息環境影響而有所下降，上

半年零售銀行整體稅前經營溢利較去年同期下跌１９﹒８％，資產回報率年亦相應下跌至

０﹒６９％，而去年同期為０﹒９４％。

金管局解釋，盈利下跌主要是由於淨利息收入減少。在今年上半年，零售銀行的淨息差由上

年同期的１﹒３７％收窄至０﹒９８％。淨利息收入減少的幅度，完全抵銷了非利息收入增長及

貸款減值撥備顯著減少所帶來的正面影響。



＊港元綜合利率下降至０﹒１８％＊



利率方面，鑑於港元流動性充裕，香港銀行同業拆息在今年上半年進一步走軟。其中，３個

月香港銀行同業拆息在上半年下跌１８個基點至２０２１年６月底的０﹒１７％。

期內，由於部分主要零售銀行下調港元定期存款利率，港元零售存款利率亦相應下跌。綜合

利率（衡量零售銀行平均港元資金成本的指標）由６個月前的０﹒２８％進一步下降至２０２１

年６月底的０﹒１８％，反映銀行同業間借貸成本及零售資金成本下降。



＊港銀的內地相關貸款額升７﹒３％至４﹒８８萬億元＊



本港銀行業的內地相關貸款總額由２０２０年底的４５４８０億元（佔總資產的

１５﹒６％）上升７﹒３％至２０２１年６月底的４８８１０億元（佔總資產的１６﹒３％）。

其他非銀行類客戶風險承擔則上升８﹒１％至１９７１０億元。

報告指，所有認可機構的中國內地相關貸款的總特定分類貸款比率由去年底的０﹒９６％下

降至今年６月底的０﹒８４％，大致反映內地經濟顯著復甦。

與總特定分類貸款比率下跌一致，違約距離指數亦繼續顯示內地企業的違約風險趨於穩定。

具體而言，違約距離指數的第７５百分位數及第２５百分位數徘徊在與六個月前相若的水平。

（ａｃ）

