【恒大困局】惠譽：暫未見恒大事件對香港開發商有直接影響

《經濟通通訊社２９日專訊》評級機構惠譽再調低中國恒大（０３３３３）評級，將恒大及

其子公司恒大地產和天基控股的長期外幣發行人違約評級由「ＣＣ」下調至「Ｃ」，惠譽評級大

中華區房地產評級聯席主管及高級董事鄭俊英表示，中國政府會將以某種方式介入是次恒大事件

，但料不太可能作直接干預，相信將會優先考慮其項目的買房者，確保項目交付，亦預期對供應

商的考慮優先度或會較低，在某程度上供應商或能獲得付款，但料貨款人、債券持有人和股權持

有人等的考慮優先度則會更低。

他指出，相信恒大的重組將會是漫長過程，當中或整合恒大部分項目作出售，料政府將嘗試

在不引起房價崩潰的情況進行出售，預期將會出售恒大的其他業務，現時部分國企似乎也牽涉其

中。



＊中央不會改變房地產規管政策，一二線城市未見泡沫＊



被問及中國政府會否就上述事件改變有關房地產的政策，他預期，中國政府並不會就是次事

件改變房地產規管政策，認為中國的房地產政策，如「三條紅線」，在可預見的將來中也會繼續

存在，隨著政府在推出多項有關房地產的規管政策，認為現時在一二線城市並未見樓市泡沫，相

信在較高線的城市中相關的需求依然存在，但也要留意政府會否改變相關的購買政策等。



＊恒大事件暫未對香港開商帶來直接影響＊



對於是次恒大事件對香港開發商的影響，他表示，現時未見相關事件對香港開發商有直接影

響，認為香港發展商整體信貸質素相當強健，擁有大量現金，而且香港開發商早年經過了一些極

端周期及金融危機後，故它們在槓桿及資本架構發展方面的取向也極其保守，認為在信貸層面而

言，是次恒大事件的影響不會外溢（Ｓｐｉｌｌｏｖｅｒ）至香港的開發商。

惠譽評級中國銀行業高級董事Ｇｒａｃｅ Ｗｕ表示，惠譽對香港本地銀行的展望穩定，但

指內地業務有更大風險敞口的銀行，例如內地銀行在香港的分支或會面對較大風險，亦指民生銀

行及其他中小型銀行將更容易受到上述事年影響。（ｂｎ）

